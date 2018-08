Mehr als 400 Millionen Euro Dürreschäden für Bauern im Norden

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

KIEL/BERLIN (dpa-AFX) - Die wochenlange Dürre hat allein im stark betroffenen Norddeutschland erhebliche Millionen-Schäden für die Landwirtschaft angerichtet.



In Schleswig-Holstein liegen sie nach erster Schätzung des Agrarministeriums bei 422 Millionen Euro. Das geht aus einem Schreiben an Bundesministerin Julia Klöckner (CDU) hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Im Landesschnitt seien Ernteschäden von 30 bis 35 Prozent zu befürchten, allerdings mit einer großen Bandbreite zwischen den Betrieben. Der Deutsche Bauernverband fordert Hilfen von einer Milliarde Euro für Bauern, die wegen der Trockenheit teils dramatische Ernteausfälle erlitten haben.

Für Nothilfen sind zuerst die Länder zuständig. Klöckner will vor der Entscheidung über eine mögliche Unterstützung des Bundes zunächst den Abschluss der Ernte und die amtliche Bilanz abwarten, die für Ende August vorgesehen ist. Dafür müsste festgestellt werden, dass es sich um Schäden von "nationalem Ausmaß" handelt. Viehhaltern, bei denen das Futter akut knapp wird, soll schneller geholfen werden.

Das Bundesagrarministerium hatte die Länder aufgerufen, über Schäden und Hilfsprogramme zu informieren. Ein Großteil der Länder habe Daten gemeldet, die nun ausgewertet werden könnten, teilte das Ressort am Donnerstag mit. An diesem Montag wollen Ministeriumsexperten von Bund und Ländern erneut über die Lage beraten.