Mehr als 2,2 Millionen User informieren sich auf Black Friday.de über den Black Friday 2017 und die Angebote der Händler! (FOTO)

Oberhausen (ots) -Es war wie erwartet die größte Rabattschlacht des Jahres! Undwieder einmal brach der Black Friday in Deutschland alle Rekorde. Soinformierten sich im November mehr als 2,2 Millionen Besucher auf demPortal www.Black-Friday.de über die stattfindenden Rabattaktionen.Insgesamt listete Black-Friday.de über 350 Aktionen deutscherHändler, wobei diese sich vor allem auf Online-Rabatte bezogen. Auchin den deutschen Innenstädten hat der Black Friday längst Einzugerhalten, weshalb davon auszugehen ist, dass die tatsächliche Zahlteilnehmender Händler noch weitaus höher liegt.Eine Auswertung der Black-Friday.de Besucherzahlen legt nahe, dassdas Interesse vor allem in der Woche zum Black Friday immer mehransteigt. Hatten sich die Besucherzahlen in den Vorjahren extrem aufden Black Friday selbst verdichtet, so verteilen sie sich in diesemJahr viel mehr auf die Tage zuvor. Dies hat vermutlich 2 Gründe.Einerseits veranstalten immer mehr Händler gleich ganze Black FridayWochen und bewerben diese prominent auf allen Werbekanälen.Andererseits informieren sich die Kunden im Vorfeld des Black Fridaysimmer stärker über die Aktionen des Einzelhandels und ziehen dann amBlack Friday selbst zum Shopping in die Innenstädte undEinkaufszentren.Für die Online Händler hat sich der Black Friday 2017 erneutausgezahlt. Die Black Friday Rabatte wurden von den Kunden dankendangenommen und sorgten wieder für Umsatzexplosionen in denteilnehmenden Onlineshops. Wir haben 3 Händler gebeten uns Einblickin Ihre Umsatzzahlen zu gewähren und sind von den Ergebnissen mehrals begeistert.Bei arktis.de (https://www.arktis.de), einem autorisierter Händlervon Apple Produkten, der zum Black Friday hohe Rabatte auf Apple undSmartphone Zubehör anbot, kletterte der Umsatz am Black Friday umüber 120 Prozent und verdoppelte sich damit im Vergleich zum Freitagder Vorwoche.Der Spirituosen-Händler Weisshaus Shop(https://www.weisshaus-shop.de) aus Österreich führte in diesem Jahrbereits zum vierten Mal seine beliebte Black Friday Aktion durch undgewährte seinen Kunden erneut 10% Rabatt auf das gesamte SpirituosenSortiment. Am Black Friday führte dies zu einem Umsatzplus vonunglaublichen 500 Prozent gegenüber den vorherigen Freitagen. DemHändler gelang es so, an nur einem Wochenende, einen ganzenMonatsumsatz zu erzielen.Auch im B2B Bereich funktionieren Black Friday Aktionen sehr gut.Die Shopware AG (https://de.shopware.com) ist deutscher Marktführerim Segment Online Shopsysteme und veranstaltete einen Black WeekendSale im hauseigenen Community Store. Hier bietet das UnternehmenPlugins und Erweiterungen für die eigene Software an. Am Black Fridaystieg der Umsatz um mehr als 350 Prozent und fiel damit fast 5 Malhöher aus, als an einem gewöhnlichen Freitag.Am heutigen Cyber Monday kann noch einmal bei vielen Händlerngespart werden. Eine Übersicht über alle Shops und Rabatte gibt esauf: https://www.black-friday.de/cyber-monday-deals.Übrigens, morgen ist GivingTuesday 2017! Der GivingTuesday ist einAktionstag, der immer am ersten Dienstag nach Thanksgiving Menschenfür soziales Engagement begeistert. Helfen, Schenken, Spenden, Teilen- jede Aktion zählt! Mehr zum GivingTuesday finden Sie unter:https://www.black-friday.de/givingtuesdayPressekontakt:Simon GallLothringer Str. 1246045 OberhausenE-Mail: info@black-friday.deTel.: (0208) 88 289 821Web: www.black-friday.deOriginal-Content von: Black-Friday.de, übermittelt durch news aktuell