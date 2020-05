Mehr als 26 000 Corona-Tote in Frankreich

PARIS (dpa-AFX) - Die Zahl der Corona-Toten ist in Frankreich auf mehr als 26 000 angestiegen.



Bis Freitag sind dort seit Beginn der Epidemie 26 230 Menschen gestorben, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. In den vergangenen 24 Stunden verzeichnete das Land 243 Todesfälle in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden, ist weiter rückläufig. Auf vier Regionen im Land entfallen 72 Prozent der im Krankenhaus behandelten Fälle. Dies sind: der Großraum Paris, die an Deutschland grenzende Region Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes im Südosten des Landes und Hauts-de-France im Norden./nau/DP/he