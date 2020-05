Mehr als 25 500 Corona-Tote in Frankreich

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist die Zahl der Corona-Toten auf mehr als 25 500 Tote angestiegen.



Das Land zählte in 24 Stunden 330 Tote in Krankenhäusern und Pflegeheimen, wie das Gesundheitsministerium am Dienstagabend mitteilte. Das ist etwas mehr als in den vergangenen Tagen - insgesamt liegt die Zahl der Toten nun seit Beginn der Epidemie bei 25 531. Die Zahl der Menschen, die mit schweren Verläufen auf Intensivstationen behandelt werden, ist weiter rückläufig. Frankreich zählt mit Stand Dienstag insgesamt knapp 133 000 bestätigte Infektionen. In den vergangen 24 Stunden kamen gut 1100 dazu./nau/DP/he