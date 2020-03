Mehr als 20 000 Zurückweisungen an deutschen Grenzen

BERLIN (dpa-AFX) - An den deutschen Grenzen sind innerhalb von zwei Tagen rund 21 000 Ausländer zurückgewiesen worden.



Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Mittwoch auf Anfrage mitteilte, verweigerten die Bundespolizisten am Montag etwa 15 000 Menschen die Einreise. Am Dienstag wurden seinen Angaben zufolge rund 6000 Ausländer abgewiesen. Dieser Rückgang innerhalb von 24 Stunden zeige, dass viele Menschen die neuen Regelungen bereits verstanden hätten.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte die Bundespolizei angewiesen, ab Montag 8.00 Uhr an den Grenzen zu Österreich, Dänemark, Frankreich, Luxemburg und der Schweiz Kontrollen durchzuführen. Einreisen dürfen dort seither nur noch Deutsche, Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltsberechtigung in der Bundesrepublik sowie Berufspendler und andere Menschen, die einen triftigen Reisegrund nachweisen können./abc/DP/mis