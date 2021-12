Mehr als 20.000 % Wertzuwachs und kein Ende. Diesen Standardwert sollte jeder kennen!

Ein Wertzuwachs von 20.000 % hört sich zunächst sehr unseriös an und deutet auf dubiose Anlagen hin. Auch Investments aus dem Kryptobereich könnten darunter fallen. Man sollte also skeptisch sein.

Rudern wir aber einen Schritt zurück. Diese Performance lässt sich auf eine relativ bekannte und solide Aktie zurückführen. Es handelt sich nämlich um den Konsumgüterhersteller Procter & Gamble (WKN: 852062).

Mehr als 20.000 % Wertzuwachs und kein Ende in Sicht

Und deren Rendite lässt sich seit dem Jahr 1971 mit über 20.000 % beschreiben, gemäß Macrotrends. Bereinigt um Splits wurde die Aktie damals zu einem Preis von etwa 70 Cents gehandelt.

Procter & Gamble Aktie heute auf Allzeithoch

Heute steht der Aktienkurs von Procter & Gamble bei einem Preis von 155 US-Dollar auf Rekordhöhe (Stand: 10.12.21). Dabei lief in der Unternehmensgeschichte nicht immer alles wie am Schnürchen.

Es gab Phasen, in denen auch die Procter & Gamble Aktie stark Federn lassen musste, zum Beispiel im Jahr 2000, in dem der Aktienkurs um fast 30 % fiel. Unvergessen sind auch die Zeiträume, in denen die Aktie nur seitwärts lief.

Langfristig denken

Zugegeben, dabei handelt es sich um einen sehr langen Zeitraum, der für die meisten Anleger wahrscheinlich nicht interessant sein mag. Dabei verdient man oftmals über solche langen Zeiträume sehr viel Geld mit scheinbar langweiligen Aktien.

Auch heute noch schneidet der Konsumgüterriese im Verhältnis zu populären Aktien wie Amazon oder Tesla eher schlecht ab. Dabei kann es manchmal ebenso spannend sein, langsam, aber beständig zu wachsen.

Eine Aktie mit langer Firmengeschichte

Procter & Gamble gehört zu den Aktien, die über eine sehr lange Unternehmenshistorie verfügen. Seit nunmehr 131 Jahre zahlt der in Cincinnati ansässige Markenartikler eine Dividende. Diese wurde in den letzten 65 Jahren auch immer – jedes Jahr ohne Ausnahmen – erhöht. Einer der wenigen Dividenden Könige also.

Mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,3 % und einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,9 ist die Procter & Gamble Aktie zwar nicht billig (Stand: 10.12.21, Reuters), jedoch in Zeiten von Strafzinsen auf dem Konto eine möglicherweise interessante Alternative für konservative Aktienanleger.

Der Blick auf die letzten Zahlen von Procter & Gamble

Der Blick auf die letzten veröffentlichten Zahlen des ersten Quartals 2022 erscheint solide. Hier konnten die Nettoumsätze um 5 % auf 20,3 Mrd. US-Dollar gesteigert werden. Organisch lag der Zuwachs bei 4 %. Dabei konnten alle Sparten zum Wachstum beitragen.

Auch für das Gesamtjahr 2022 wird ein weiterhin solides Wachstum erwartet. Organisch soll dieses zwischen 2 und 4 % liegen. Das EPS soll zwischen 6 und 9 % zulegen, was durchaus positiv zu werten ist.

Die Grundlagen für weiteres Wachstum sind damit gelegt. Ob die traumhafte Performance der letzten 50 Jahre ebenfalls wieder in den nächsten 50 Jahren erreicht wird, das kann natürlich keiner vorhersehen.

Der Artikel Mehr als 20.000 % Wertzuwachs und kein Ende. Diesen Standardwert sollte jeder kennen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Procter & Gamble und Amazon. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und Tesla und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2022 $1920 Call auf Amazon und Short January 2022 $1940 Call auf Amazon.

Motley Fool Deutschland 2021