Mehr als 20.000 Camper küren Sieger-Campingplätze in neun Kategorien

Stuttgart (ots) - Caravaning boomt, die Zahl der Übernachtungenauf Campingplätzen liegt auf Rekordniveau: Umso wichtiger ist es fürCamper, die besonderen Stärken jedes Campingplatzes zu kennen. DerDoldeMedien Verlag, mit seinen Zeitschriften "Camping, Cars &Caravans" sowie "Reisemobil International" und "CamperVans"langjähriger Spezialist in allen Themen aus der mobilen Freizeit, haterstmals den Campsite Award für Campingplätze vergeben.Rund 20.000 Camping-Enthusiasten haben über mehr als 100Campingplätze in neun Kategorien abgestimmt. Die Kategorien hießenGastronomie, Sanitäranlagen, Animation, Freizeitangebote, Wellness,Feste Unterkünfte, Platzgestaltung, Lage sowie Besondere Ausrichtung.In der Kategorie Gastronomie kürten die Leser den Campingplatz "AmHohen Hagen Dransfeld" zum Gewinner. Bei den Sanitäranlagen machtedas "Ferienparadies Natterer See" das Rennen. Die schönstePlatzgestaltung im Wettbewerb hat das "Kur- und Erlebniscamping Lugins Land", die besten Freizeitangebote das "Strandcamping Waging".Bei der Animation favorisieren die Leser den "CampingparkGitzenweiler Hof". Den Award in der Kategorie Wellness gewann das"Camping Resort Zugspitze". "Karwendel - Camping, Maurach am See"gewann die Kategorie "Feste Unterkünfte". Die "Beste Lage"attestieren die Leser dem "Campingplatz Hümmlinger Land". Amüberzeugendsten in der Kategorie "Besondere Ausrichtung" halten dieLeser den "Campingplatz 50plus Campingpark Fisching". AlleNominierten und Gewinner gibt es unter http://campsite-award.com/