Mehr als 1 Million Zuschauer pro Tag - Sky Sport News HD mit neuem Allzeitrekord

Unterföhring (ots) -- Durchschnittlich 1,06 Millionen Zuschauer pro Tag schalteten SkySport News HD im Oktober ein, Steigerung um 31 Prozent gegenüberVorjahreszeitraum- Roman Steuer: "Der aktuelle Reichweitenrekord ist der vorläufigeHöhepunkt einer tollen Entwicklung des News-Senders in diesemJahr. Dazu hat insbesondere auch unsere umfassendeBerichterstattung auf Sky Sport News HD zur UEFA ChampionsLeague beigetragen."Unterföhring, 2. November 2018 - Sky Sport News HD hat erstmaligdie Millionen-Marke im Oktober geknackt und einen neuen Allzeitrekorderzielt. Durchschnittlich 1,06 Millionen Zuschauer (linear,Zielgruppe 3+) verfolgten die tägliche Berichterstattung zu denSportereignissen im Oktober. Mehr als die Hälfte der Zuschauer,580.000 Zuschauer pro Tag, waren Nicht-Abonnenten. Im Vergleich zumVorjahresmonat konnte der Sender ein sattes Wachstum von 31 Prozentverbuchen. Nicht berücksichtigt wurden die Reichweiten via Sky Go undSky Ticket sowie in den Sky Sportsbars.Ein wesentlicher Reichweitentreiber für Sky Sport News HD warunter anderem die umfassende Berichterstattung rund um die UEFAChampions League. An den beiden Spieltagen im Oktober erzielte SkySport News HD dienstags und mittwochs jeweils eine Reichweite vondeutlich mehr als einer Million - in der Spitze waren es am 3.Oktober 2018 1,43 Millionen Zuschauer.Die Kalenderwoche 40 (1.10.-7.10.) war mit durchschnittlich 1,15Millionen Zuschauern die stärkste in der Senderhistorie. Der 28.Oktober war mit 1,65 Millionen Zuschauern der fünfstärkste Sendetagüberhaupt.Zu den weiteren Highlights gehörte das Free-TV Handball-Spiel SGFlensburg-Handewitt gegen SC Magdeburg mit 110.000 Zuschauern am 17.Oktober. Es war das reichweitenstärkste Handballspiel in derGeschichte von Sky.Roman Steuer, Executive Vice President Sports bei Sky: "Seit demStart vor knapp zwei Jahren hat sich Sky Sport News HD stark imFree-TV etabliert. Mittlerweile sind knapp 60 Prozent der ZuschauerNicht-Abonnenten. Der aktuelle Reichweitenrekord ist der vorläufigeHöhepunkt einer tollen Entwicklung des News-Senders in diesem Jahr.Dazu hat insbesondere auch unsere umfassende Berichterstattung aufSky Sport News HD zur UEFA Champions League beigetragen."Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE1.1; linearÜber Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Jens BohlExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell