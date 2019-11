Mehr als 1.500 freiwillige Helfer für Berliner Obdachlosenzählung

Berlin (ots) - Für die Ende Januar geplante Obdachlosenzählung in Berlin habensich inzwischen mehr als 1.500 freiwillige Helfer angemeldet.Damit hätten sich innerhalb von vier Tagen mehr als 500 neue Interessentengemeldet, sagte Projektleiter Klaus-Peter Licht am Sonntagabend in derAbendschau vom rbb.Am 20. November hatte die Senatsverwaltung für Soziales einen neuen Aufruf zurTeilnahme gestartet und dabei von bisher 1.000 Anmeldungen gesprochen.Von den mehr als 1.500 Freiwilligen hätten sich 483 bereit erklärt, bei denZählungen als Teamleiter mitzumachen, so Licht. Jeder, der sich angemeldet habeoder das noch tun werde, bekomme immer freitags eine Erinnerungsmail. AlleHelfer würden regelmäßig informiert, so Licht. Er sei zuversichtlich, dass dieinsgesamt 2.000 benötigten Personen erreicht würden.Die meisten Interessenten stammen demnach aus den BezirkenFriedrichshain-Kreuzberg und Mitte. Großen Bedarf gebe es weiterhin inRandbezirken wie Spandau und Reinickendorf.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgAbendschauChef vom DienstTel.: 030 - 97993 - 222 22abendschau@rbb-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4449016OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell