Mainz (ots) - In Deutschland sind nach Recherchen des ARD-Magazins"Report Mainz" mehr als 1.500 Planstellen im Strafvollzug nichtbesetzt. Das geht aus einer Umfrage unter allen 16 Justizministeriender Bundesländer hervor. Vor allem die Stadtstaaten habenBesetzungsprobleme. Allein in Berlin sind derzeit nach Angaben derStadt 279 Stellen unbesetzt - knapp jeder zehnte vorgesehene Beamtefehlt also. Auch in Hamburg ist fast jede zehnte Stelle unbesetzt.Insgesamt sind im Strafvollzug in Deutschland knapp 30.000Planstellen vorgesehen. Zudem ist der Krankenstand unter denBediensteten des Strafvollzugs überdurchschnittlich hoch. InBrandenburg fallen pro Jahr nach Angaben des Justizministeriumsdurchschnittlich 17 Prozent der Bediensteten krankheitsbedingt aus,in Berlin 16 Prozent.In Interviews mit und Briefen an das ARD-Magazin "Report Mainz"(Sendung heute, 10.4.2018, 21:45 Uhr im Ersten) beklagen sichzahlreiche Häftlinge über fehlende Resozialisierungsangebote in denJustizvollzugsanstalten. So würden in der Justizvollzugsanstalt Diezin Rheinland-Pfalz zum Beispiel regelmäßig soziale Angebotewegfallen, weil es an Personal fehle. Das JustizministeriumRheinland-Pfalz bestätigte dies gegenüber "Report Mainz". Schriftlichheißt es, es könne hierdurch zu Auswirkungen auf die Gestaltung derBehandlungs- und Freizeitangebote der Gefangenen kommen.Ein ehemaliger Häftling beklagte im Interview, dass er mehr alsein Jahr lang auf einen Kurs zur Alkohol-Therapie warten musste -obwohl er wegen alkoholbedingten Straftaten verurteilt wurde undtherapiewillig war: "Da habe ich auf eine Antwort für die Gruppe 14Monate gewartet. Diese Zeit, wo nichts mit mir passiert, da werde ichja nur verwahrt. Da passiert auch keine Wiedereingliederung, keineResozialisierung, wie es so schön heißt. Es wird dir nicht geholfen.Wenn du Hilfe möchtest, musst du dir selber helfen."Der Strafvollzugsexperte Bernd Maelicke, früher selbst imJustizministerium Schleswig-Holstein verantwortlich für denStrafvollzug, spricht im Interview mit "Report Mainz" gar vonStaatsversagen: "Das gefährdet sowohl die Sicherheit wie es auchgefährdet die Qualität von Resozialisierung. Beide Aufgaben desGefängnisses werden damit gefährdet oder können nicht optimal erfülltwerden."Zitate gegen Quellenangabe frei.Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 92933351 oder -33352.