Mehr als 1.100 Teilnehmer: Aufstiegskongress ausverkauft / Standing Ovations für Jan Frodeno beim Fachkongress der Fitness- und Gesundheitsbranche

Mannheim (ots) - Mehr als 1.100 Branchenexperten, Nachwuchs- und Führungskräftesowie Fitnessbegeisterte besuchten zwischen dem 24. und 26. Oktober denAufstiegskongress in Mannheim. Damit war der offene Fachkongress der Fitness-und Gesundheitsbranche in diesem Jahr ausverkauft. Die Teilnehmer profitiertenvon Top-Referenten, wie dem Ironman-Hawaii-Gewinner Jan Frodeno, von aktuellenBranchenthemen und jeder Menge Raum zum Netzwerken.Motto am Puls der ZeitDer Aufstiegskongress trug in diesem Jahr ein Motto, das für die Fitness- undGesundheitsbranche so aktuell ist wie nie zuvor: "Touch & Tec" - NEXT LEVELbehandelte die Thematik der fortschreitenden Digitalisierung, wie man sie alsFitness- und Gesundheitsanbieter in sein Unternehmen integriert und sie optimalmit dem Dienstleistungsgedanken verknüpft. Mit diesem Thema lagen dieVeranstalter, die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement(DHfPG), die BSA-Akademie und die BSA-Zert ganz nah am Puls der Zeit. Wiedereinmal ist es den Veranstaltern gelungen, anerkannte Top-Referenten als Speakerzu gewinnen. Ein besonderer Gast war Jan Frodeno, der erst 14 Tage zuvor aufHawaii zum dritten Mal Ironman-Weltmeister geworden ist. Auch derwissenschaftliche Vorkongress "Up-to-date", der bereits am 24. Oktoberstattfand, war ein voller Erfolg. Sowohl Professoren und Forscher der DHfPG alsauch anderer Hochschulen sowie Forschungspartner präsentierten ihre aktuellenErkenntnisse und Studienlagen. "Up-to-date" hat sich damit als idealeEinführungsveranstaltung für den zweitägigen Aufstiegskongress etabliert.Offener Fachkongress ausverkauftMehr als 1.100 Teilnehmer sind am 25. und 26. Oktober in das m:con CongressCenter Rosengarten nach Mannheim gekommen. Damit war der offene Fachkongressausverkauft. Ein Erfolgsfaktor des Aufstiegskongresses ist der Wissenstransferin den Vorträgen, den Intensivseminaren und den Fach-Foren. Die Besucher könnenpraxisnahe Inhalte, konkrete Optimierungsvorschläge und auf die Branchezugeschnittene Anwendungsbeispiele direkt auf die Anforderungen in ihremUnternehmen übertragen. So erläuterte beispielsweise Prof. Dr. MarkusLöchtefeld, Professor für Wearable Computing an der Universität Aalborg inDänemark, wie Trainer schon sehr bald ihre Kunden mit digitalen Technologienallerorts und jederzeit coachen können. Frank Weber, Gründer und Geschäftsführerder Bella Vitalis GmbH mit neun Fitnessanlagen und 15.000 Mitgliedern, erklärte,wie sich durch intensive Betreuung mit "High Touch" nachhaltig High Profiterwirtschaften lässt. Timon Pauls, Chefscout und Kaderplaner desFußball-Bundesligisten FC Augsburg, sprach in seinem Vortrag darüber, wie ihnDaten und technische Hilfsmittel beim Scouting unterstützen.Ironman-Weltmeister sorgt für Standing OvationsEin besonderer Höhepunkt des Aufstiegskongresses war der Vortrag vonIronman-Weltmeister Jan Frodeno. Zwei Wochen zuvor hatte er auf Hawaii zumdritten Mal die Weltmeisterschaft der Triathleten gewonnen. Unter dem Titel"Leidenschaft macht den Unterschied" sprach der Ausnahmesportler über seineWege, Niederlagen wegzustecken und erfolgreicher denn je zurückzukommen. DieMenge war begeistert, bekundete dies mit stehenden Ovationen. Jeder Besucherkonnte sich zudem über ein Exemplar von Frodenos Buch "Eine Frage derLeidenschaft" freuen. Nach seinem Vortrag nahm sich der Ausnahmeathlet zumSignieren der Bücher, für Fotos und ein kurzes persönliches Kennenlernen nochüber eine Stunde Zeit.Fach-Foren und IntensivseminareDer zweite Kongresstag stand ganz im Zeichen der praxisnahen Intensivseminare"Wie du mehr Follower auf Instagram gewinnst" und "Existenzgründung" sowie derFach-Foren Training, Management, Coaching, Ernährung, BetrieblichesGesundheitsmanagement und Sportökonomie.Der Aufstiegskongress wurde von einem beeindruckenden Rahmenprogramm, mit demGet Together, inklusive Live-DJ und Buffet am Abend des ersten Kongresstages,der Ausstellung der Kongresspartner und jeder Menge Raum zum Netzwerken,abgerundet.Jetzt schon den Termin für den Aufstiegskongress 2020 fest vormerken: 8. bis 10.Oktober 2020.Weitere Informationen unter www.aufstiegskongress.dePressekontakt:Deutsche Hochschule für Prävention undGesundheitsmanagement/BSA-AkademieSebastian FessHermann-Neuberger-Sportschule 366123 SaarbrückenTel.: +49 681 6855 220Mail: presse@dhfpg-bsa.de