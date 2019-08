Mehr als 150 Prozent in 10 Jahren: Immobilienpreise in München und Berlin stiegen dramatisch

Nürnberg (ots) - Ein 10-Jahresvergleich der Immobilienpreise der14 größten deutschen Städte von immowelt.de zeigt: +153 Prozent:Kaufpreise in München stiegen im Median auf 7.500 Euro proQuadratmeter / Für Immobilien in Berlin werden aktuell mit 4.030 Europro Quadratmeter 152 Prozent mehr verlangt als 2009 / GünstigesRuhrgebiet: Die preiswertesten Städte für Immobilien-Käufer sindDortmund (1.800 Euro) und Essen (1.820 Euro) / Verteuerung derImmobilienpreise lag deutlich über der allgemeinen Inflation seit2009 (13,7 Prozent)Wer in einer deutschen Großstadt aktuell eine Immobilie erwerbenwill, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch vor 10Jahren. Am deutlichsten sind die mittleren Quadratmeterpreise mit 153Prozent in München gestiegen. Es folgt Berlin, wo mittlerweile 152Prozent mehr verlangt werden als 2009. Das zeigt eine Analyse derImmobilienpreise von immowelt.de für die 14 größten deutschen Städteüber 500.000 Einwohner. Verglichen wurden die Angebotspreise imMedian für Wohnungen und Häuser im ersten Halbjahr 2019 mit demVergleichszeitraum 2009.Immobilienpreise in München explodierenIn München sind die Preise für Wohneigentum in 10 Jahren nicht nuram stärksten gestiegen, mit 7.500 Euro pro Quadratmeter ist diebayerische Landeshauptstadt mit Abstand die teuerste imStädtevergleich. Wohneigentum in München ist generell begehrt undneuer Wohnraum begrenzt. Neubauten und aufwendige Sanierungen treibenden Preis für Wohnungen und Häuser darüber hinaus weiter in die Höhe.München hat in dieser Hinsicht alle anderen Großstädte hierzulandeweit abgehängt: 2009 waren Immobilien in der Isar-Metropole 31Prozent teurer als im ebenfalls hochpreisigen Frankfurt am Main,jetzt sind es bereits 71 Prozent. In der Finanzmetropole kostet derQuadratmeter im Median aktuell 4.380 Euro.Berlin mit rasantem WachstumIm Vergleich dazu liegt Berlin aktuell mit einem Quadratmeterpreisvon 4.030 Euro lediglich im Mittelfeld der betrachteten Städte.Allerdings zogen die Preise auch dort mit einem Zuwachs von 152Prozent heftig an. Vor 10 Jahren war die Hauptstadt mit 1.600 Europro Quadratmeter noch eine eher günstige Metropole. Ein starkesBevölkerungswachstum sowie viele sanierte und neu gebaute Objekte imAngebot sorgen in der Hauptstadt für rasant steigende Preise.Ruhrgebiet bleibt bezahlbarGünstiger zum Eigenheim gelangt man hingegen immer noch imRuhrgebiet: In Dortmund stieg der Quadratmeterpreis seit 2009 moderatum 31 Prozent auf 1.800 Euro. In Essen verteuerten sich Immobiliengar nur um ein Viertel (26 Prozent) auf 1.820 Euro. Sowohl absolutals auch bei der Steigerung sind Dortmund und Essen die günstigstenStädte im Vergleich. Der Strukturwandel der einstigenSchwerindustrie-Standorte gepaart mit einer Stagnation derBevölkerungszahlen bremsen den Preisanstieg - auch Neubauten undrenovierte Objekte werden in Dortmund und Essen zu einem weitniedrigeren Niveau offeriert als in anderen deutschen Großstädten.Die Steigerung der Kaufpreise übersteigt in allen untersuchtenStädten die allgemeine Inflationsrate in Deutschland. DerVerbraucherpreisindex stieg zwischen 2009 und 2019 um 13,7 Prozentan. Immobilien verteuerten sich also im gleichen Zeitraum deutlichmehr als andere Waren und Dienstleistungen.Ausführliche Ergebnistabellen zur Pressemitteilung können hierheruntergeladen werden: http://ots.de/rH70B4Berechnungsgrundlage:Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise in den 14 deutschenGroßstädten über 500.000 Einwohnern waren 201.400 auf immowelt.deinserierte Angebote. Die Preise sind jeweils Angebots-, keineAbschlusspreise. Dabei wurden ausschließlich die Angeboteberücksichtigt, die vermehrt nachgefragt wurden. Die Preise gebenden Median der jeweils im 1. Halbjahr 2009 und 2019 angebotenenWohnungen und Häuser wieder. Der Median ist der mittlere Wert derAngebotspreise. Quelle für die Inflationsrate ist derVerbraucherpreisindex für Deutschland des Statistischen Bundesamts(Destatis).Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie inunserem Pressebereich unter https://presse.immowelt.de.Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.deTim Kempen+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell