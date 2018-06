Unterföhring (ots) - Überzeugender Programm-Mix für 2018/2019! Miteiner geballten Ladung Live-Sport, neuen Eigenproduktionen undzahlreichen Anime-Serien in deutscher Erstausstrahlung startet derMännersender ProSieben MAXX in die neue TV-Season."ProSieben MAXX bleibt 2018/2019 mit über 125 Stunden Live-Sportdie erste Adresse für NFL-Fans im deutschen Free-TV", sagt SenderchefDaniel Rosemann. "Mit der Rückkehr von 'Detektiv Conan' undzahlreichen weiteren TV-Premieren unterstreicht der Sender seinePosition als Anime-Sender Nummer Eins. Im Bereich Eigenproduktionenbleiben wir umtriebig und experimentierfreudig: Unser SendergesichtPatrick Esume begleitet in 'Hart. Härter. Höllencamp - Wer hältdurch?" ganz normale Menschen durch das vielleicht krassesteAction-Camp im deutschen TV. Dazu setzen wir auch in der neuenTV-Season auf eSports, internationales Factual Entertainment undUS-Fiction. Das nenne ich einen überzeugenden Programm-Mix für unserjunges, männliches Publikum!"Schweißtreibend! "Hart. Härter. Höllencamp - Wer hält durch?" mitPatrick EsumeMit neuen Eigenproduktionen in der Prime-Time sorgt der Männersenderfür frisches Factual Entertainment für echte Kerle: NFL-ExpertePatrick Esume lädt in "Hart. Härter. Höllencamp - Wer hält durch?" indas vielleicht härteste Action-Camp im deutschen Fernsehen - ab 13.September 2018, donnerstags um 20:15 Uhr: In fünf Folgen durchlaufenjeweils zehn Kandidaten physische und psychische Extremprüfungenunter der Anleitung von echten Profis der Armee und anderenSpezialeinheiten.Eine irrwitzige Reise rund um die Welt liefern sich die "BattleBuddies", Simon Gosejohann und Kevin Ray, ab Winter 2018: VomSchlammtauchen in Polen über Schienbeintreten in England bis hin zumFrauentragen in Finnland - die beiden Comedians nehmen an denverrücktesten Wettkämpfen rund um den Globus teil.Sportlich! NFL, Beach-Volleyball, WWE und eSportsSo viel Sport gab's noch nie auf ProSieben MAXX! Am 9. September 2018startet der Männersender in die neue NFL-Season 2018/2019 und zeigtbei "ran NFL" die US-amerikanische Football League - mit zweiLive-Spielen #jedenverdammtenSonntag ab 19:00 Uhr.Bereits ab 15. Juli 2018 berichtet in "ran Beach-Volleyball" das Teamum Olympiasieger Julius Brink, Kommentator Dirk Berscheidt, ReporterMax Zielke und Moderatorin Funda Vanroy erstmals live von denDeutschen Beach-Volleyball-Meisterschaften. ProSieben MAXX überträgtdie Techniker Beach Tour inklusive des Finales am Timmendorfer Strandimmer sonntags ab 12:00 Uhr.Der Männersender bleibt die erste Adresse für Sports Entertainmentpowered by WWE - und zeigt "RAW" (mittwochs, 22:05 Uhr) und"SmackDown" (donnerstags, 22:15 Uhr) exklusiv im Free-TV.Regelmäßige News aus der Welt der Spielkonsolen bietet daswöchentliche TV-Magazin "ran eSports. Professional. Gaming. Magazine"- mit neuen Folgen ab 22. August 2018 immer mittwochs um 00:10 Uhr.Außerdem wieder im Programm: Die "Drone Racing League" ab Herbst2018.Animierend! "Detektiv Conan" feiert TV-Comeback des JahresProSieben MAXX baut seine Position als führender Anime-Sender aus undzeigt 2018/2019 zahlreiche neue Serien: Der japanischeSerien-Superheld "Detektiv Conan" kehrt zum ersten Mal seit zwölfJahren mit neuen Folgen ins Free-TV zurück. ProSieben MAXX zeigt diefrisch synchronisierten Folgen der international erfolgreichenAnime-Serie ab 22. Oktober 2018 immer werktags um 18:25 Uhr. WeitereAnime-Premieren in deutscher Erstausstrahlung: "Erased - Die Stadt,in der es mich nicht gibt" (ab 13.07.2018, freitags um 23:00 Uhr),"Hunter X Hunter" (ab 28.08.2018, werktags um 16:40 Uhr), "K-Project"(ab 7.09.2018, freitags um 22:00 Uhr), "Rosario + Vampire" (ab05.10.2018, freitags um 22:00 Uhr) die Sport-Anime-Serie "Haikyuu"(ab Herbst 2018) und neue Folgen von "Naruto Shippuden" (Herbst2018).Aktuelle Informationen und Bilder zum Download erhalten Sie in derPresselounge unter www.presse.prosiebenmaxx.deBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHMichael BennSendersprecher ProSieben MAXXTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionArzu YilmazTel. +49 [89] 9507-1162Arzu.Yilmaz@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell