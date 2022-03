Mehr als 10 000 ukrainische Flüchtlinge in Griechenland und Zypern

ATHEN/NIKOSIA (dpa-AFX) - Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine sind in Griechenland und Zypern gut 10 000 ukrainische Flüchtlinge eingetroffen. In Griechenland kamen bislang 7142 Menschen an. Darunter seien 2289 Minderjährige, teilte das griechische Bürgerschutzministerium am Freitag mit. Im benachbarten EU-Land Zypern kamen laut zyprischem Staatsfunk bisher mehr als 3000 Menschen aus der Ukraine an.

In Griechenland bekämen alle Flüchtlinge aus der Ukraine unbürokratisch für die nächsten zwölf Monate eine Sozialversicherungs- und Steuernummer, teilte Migrationsminister Notis Mitarakis bei einem Besuch des bulgarisch-griechischen Grenzübergangs Promahon mit.

Griechenland verfügt wegen der bisherigen Flüchtlingskrise nach dem Syrienkrieg über Flüchtlingslager mit einer Aufnahmekapazität für 60 000 Menschen. 30 000 Plätze davon seien derzeit frei, hieß es. Zudem würden viele der Menschen bei Verwandten und Freunden unterkommen. In Griechenland leben zahlreicher Ukrainer, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 nach Griechenland emigriert waren./tt/axa/DP/ngu