Mehr als 10.000 Chinesen versammeln sich zu Ehren eines legendären Vorfahren in Zhengzhou

Zhengzhou, China (ots/PRNewswire) - Mehr als 10.000 Chinesen, dieaus 40 Ländern und Regionen angereist waren, versammelten sich amDonnerstag zu einer großen Verehrungszeremonie zu Ehren von Huangdi,dem legendären Urahnen der Nation, der auch als der Gelbe Kaiserbekannt ist, wie das lokale Nachrichtenportal zynews berichtete.Nach dem chinesischen Mondkalender war an diesem Donnerstag der 3.März, der als Geburtstag des Heiligen gilt.Die Zeremonie wurde in Xinzheng, das in der zentralchinesischenProvinz Henan liegt und zur Verwaltungszone der Stadt Zhengzhougehört, abgehalten. Hier war vor 5.000 Jahren die Hauptstadt desHuaxia-Reichs von Huangdi, nachdem er alle anderen Stämme Chinasvereint hatte.Auch in Macao, Hongkong, Taiwan, San Francisco und Sydney fandenZeremonien zu Ehren Huangdis statt. Zudem wurde für die Erneuerungder chinesischen Nation gebetet.Das Motto der Zeremonie lautete "Chinesen, die die gleichenWurzeln haben, beten für Frieden und Eintracht".Seit 2006 konnte die Zeremonie Zehntausende von Chinesen aus derganzen Welt anlocken, um sich jedes Jahr ihrer Wurzeln zuvergewissern. Die Veranstaltung hat sich mittlerweile zu einemwichtigen Ereignis für im Ausland lebende Chinesen entwickelt.Xinzheng hat sich somit zu einem heiligen Ort und zur spirituellenHeimat für die Chinesen entwickelt.Es wird vermutet, dass Huangdi in Xinzheng geboren wurde und dasser hier sowohl seinen Aufstieg startete als auch seine Hauptstadterrichtete. Er wurde als Stammvater aller Chinesen auf der ganzenWelt betrachtet. Der Verehrung für den berühmten Vorfahren reichtweit bis ins alte China zurück und hat sich seit der Tang-Dynastie zueinem rituellen Kult entwickelt, der sich über ein Jahrtausend hielt.Zhengzhou ist die Heimat von Huangdi und hat als einer derwichtigen Ursprungsorte für die chinesische Zivilisation ebenso dieschnelle Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte miterlebt. Die Stadtist eine von Chinas Logistikdrehscheiben und gilt als das Tor, dasden Weg zum Hinterland öffnet. Zudem ist es ein wichtiger Knotenpunktder kontinentalen Brücke zwischen Europa und Asien und die Stadt istbestrebt zu einer der nationalen Zentralmetropolen (National CentralCity) zu werden.