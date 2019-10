Mehr als 100 globale OEM wählen Quectel 5G-Module für das 5G-Design

Shanghai (ots/PRNewswire) -Als einer der ersten Anbieter von 5G-Modulen(https://www.quectel.com/product/list/5GIoTModule.htm) auf Basisdes Qualcomm Snapdragon X55 5G-Modems hat Quectel in engerZusammenarbeit mit Ökosystem-Partnern dieser zukunftsweisendenTechnologie zum frühen kommerziellen Durchbruch verholfen. Derzeitsind technische Muster der Sub-6-GHz-Module RG500Q und RM500Q mitintegrierten Satellitenortungsempfängern verfügbar, um5G-Anforderungen zu adressieren. Sie bieten erstklassigeDrahtlosleistung in Bezug auf Ansprechverhalten, Geschwindigkeit undAbdeckung für private und geschäftliche Szenarien. Zu den ersten5G-Anwendungen der Quectel 5G-Module gehören Enhanced MobileBroadband-(eMBB-) und Fixed Wireless Access-(FWA-)Szenarien wie CPE,Gateways, ACPC sowie Live-Streaming von UHD-Videos.Parallel dazu steht Quectel mit seinen mmWave-Modulen in denStartlöchern, um weitere vertikale Branchen zu transformieren. DasRM510Q-GL-Modul hat im September bereits den branchenweit ersten5G-Datenanruf absolviert - ein Beweis für Quectels Vorsprung bei5G-F&E-Kompetenz und IoT-Innovationen."Als Weltmarktführer bei mobilen Breitbandtechnologien sind wirstolz darauf, dass unsere 5G-Module neben überragenderGeschwindigkeit eine bahnbrechende Drahtlos-Performance bieten. Dieweite Verbreitung unserer 5G-Module hat die erste Welle von5G-Anwendungsfällen der Industrie ermöglicht und weitereIoT-Innovationen auf den Weg gebracht", sagte Patrick Qian, CEO vonQuectel. "Mit einfach zu integrierenden Designs, zuverlässigerLeistung und einem umfassenden Produktsortiment hat sich Quectel alszuverlässiger Partner von vielen globalen OEM etabliert."Quectel präsentiert seine 5G-Module auf dem Qualcomm 5G Summit inBarcelona (14.-16. Oktober) und MWC Los Angeles (Stand 1236, 22.-24.Oktober 2019).Informationen zu QuectelQuectel Wireless Solutions Co., Ltd. (Börsencode: 603236.SS), istder weltweit führende Anbieter von Mobilfunk- und GNSS-Modulen undverfügt über ein breites Produktportfolio, das die meisten aktuellenDrahtlostechnologien wie 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, C-V2X,UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS und GNSS abdeckt. Als Experte für dieEntwicklung von IoT-Technologie und Anbieter von Mobilfunkmodulen istQuectel in der Lage, Services aus einer Hand für IoT-Mobilfunkmodulezu bieten. Produkte von Quectel werden im großen Rahmen inIoT/M2M-Szenarien eingesetzt, beispielsweise in den Bereichenintelligente Zahlungslösungen, Telematik und Transport, intelligenteEnergie, Smart Citys, Sicherheit, Wireless Gateways, Industrie,Gesundheit, Landwirtschaft und Umweltüberwachung. WeitereInformationen finden Sie auf Quectels Website(http://www.quectel.com/) und LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/quectel-wireless-solutions/) -,Facebook (https://www.facebook.com/quectelwireless/) - undTwitter (https://twitter.com/Quectel_IoT) -Seiten.Pressekontakt:Ashley Liumedia@quectel.com+86-551-6586-9386*8016Original-Content von: Quectel Wireless Solutions Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell