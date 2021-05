Mehr als 1000 Teilnehmer bei Nationaler Maritimer Konferenz

BERLIN/ROSTOCK (dpa-AFX) - Mit mehr als 1000 Teilnehmern beginnt am Montag (13.00 Uhr) die 12. Nationale Maritime Konferenz.



Ein zentrales Thema dabei ist die Suche nach einer europäischen Schiffbau-Strategie im Kampf gegen die übermächtige Konkurrenz aus China.

Ursprünglich war die Konferenz, die im zweijährigen Rhythmus abgehalten wird, in Rostock geplant. Nun wird sie aber wegen der anhaltenden Corona-Pandemie überwiegend digital abgehalten. Dabei wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprechen.

Am Montagmittag wird Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Passagierkai im Warnemünder Kreuzfahrthafen erwartet. Er will dort unter anderem mit dem Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft, Norbert Brackmann, und Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) die neue Landstromanlage in Betrieb nehmen. Sie ist nach Angaben der Stadt die derzeit größte Europas und kann zwei Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig mit Strom versorgen.

In Warnemünde und an mehreren anderen Werft-Standorten in Norddeutschland hat die IG Metall Küste Kundgebungen von Werftarbeitern angekündigt. Die Gewerkschaft möchte damit auf die weiter drohenden Arbeitsplatzverluste aufmerksam machen. "Allein auf den Werften sind seit Beginn der Pandemie mehr als 1000 Arbeitsplätze verloren gegangen", sagte Bezirksleiter Daniel Friedrich. Weitere 5600 der rund 18 000 Jobs seien derzeit akut bedroht.