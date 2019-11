Mehr Wohnungsbauprämie für Bausparer ab 2021 / Chance auf Bildung von Wohneigentum wird erleichtert

Potsdam (ots) - Die gesetzliche Regelung zur Wohnungsbauprämie wird ab 2021verbessert. Heute hat der Bundesrat den Beschluss gefasst, dasWohnungsbau-Prämiengesetz zu ändern. Gleich drei wichtige Verbesserungen derWohnungsbauprämie wurden beschlossen. Neben der Anhebung der Einkommensgrenzenauf 35.000/70.000 Euro (Single/Paare) und der Anhebung des Prämiensatzes von 8,8auf 10 Prozent wird eine Anpassung des förderfähigen Höchstbetrages auf700/1.400 Euro (Single/Paare) vorgenommen.Die eigenen vier Wände stehen nach wie vor ganz oben auf der Wunschliste. Dienun verbesserte Wohneigentumsförderung schafft schon heute einen zusätzlichenSparanreiz, Eigenkapital anzusparen und zu einem späteren Zeitpunkt Wohneigentumzu schaffen. "Wir begrüßen die gesetzlichen Verbesserungen sehr und erwarteneinen positiven Effekt auf das Bausparen. Mit der Verbesserung desWohnungsbauprämiengesetzes wird gerade für die heutigen und zukünftigenBausparer in den neuen Bundesländern ein signifikanter Mehrwert erreicht.Bausparen wurde in seiner Attraktivität gestärkt und die Wichtigkeit dieserSparform zur Schaffung und Erhaltung von Wohneigentum nochmals unterstrichen. Inder aktuellen Niedrigzinsphase wird mit dem verbessertenWohnungsbauprämiengesetz eine Renaissance des Bausparens eingeleitet", so WernerSchäfer, Vorsitzender des Vorstandes der LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse.Die verbesserte Förderung gilt nicht nur für neu abgeschlossene Bausparverträge.Auch bereits bestehende Verträge erhalten die Prämie auf geleistete Einzahlungenautomatisch ab dem Sparjahr 2021.Bausparer können schon heute von der dreifachen Wohneigentumsförderung mitWohnungsbauprämie, vermögenswirksamen Leistungen, Arbeitnehmersparzulage undaktuell zusätzlich vom Baukindergeld profitieren. Die LBS ist kompetenterPartner bei der Baufinanzierung und Förderung rund um die Immobilie regionalvertreten.Pressekontakt:Ariane GreinerTel.: 0331 969 21 54Mail: ariane.greiner@lbs-ost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/107633/4454301OTS: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AGOriginal-Content von: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, übermittelt durch news aktuell