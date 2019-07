Mehr Wohnraum für Berlin: Neues Quartier entsteht auf den Buckower Feldern

Berlin (ots) - Die Anzahl der verfügbaren Wohnungen in Berlin istgering, die Mieten dafür umso höher. Besserung verspricht ein neuesStadtquartier auf dem Gebiet der Buckower Felder. Im Bezirk Neuköllnam südlichen Stadtrand Berlins entwickelt die STADT UND LANDWohnbauten-Gesellschaft mbH ein Quartier mit rund 900 neuenWohnungen. Dafür hat das Berliner Abgeordnetenhaus im Juni 2019 demBebauungsplan zugestimmt. Das auf Bau und Immobilien spezialisierte,international tätige Beratungsunternehmen Drees & Sommer begleitetdas Stadtentwicklungsprojekt seit Beginn im Jahr 2018 mitProjektsteuerungsleistungen.Günstiger Wohnraum für 2.000 MenschenNoch sind die 63.800 Quadratmeter der Buckower Felder nicht mehrals ein großer landwirtschaftlich genutzter Acker. In zwei Jahrenstarten hier aber die Bauarbeiten für ein innovatives Stadtquartiermit Wohnraum für mindestens 2.000 Menschen. "Mit dem neuen Quartierwollen wir den angespannten Berliner Wohnungsmarkt entlasten. ImFokus steht günstiges Wohnen für breite Bevölkerungsschichten. DieHälfte des Wohnraums ist daher mietpreis- und belegungsgebunden oderals Sonderwohnform wie zum Beispiel für Senioren geplant", erklärtPetra Hildebrandt, Geschäftsführerin der mit der Projektentwicklungbetrauten STADT UND LAND-Tochter WOBEGE. In 30 Prozent der neuenWohnungen soll die Miete etwa 6,50 Euro pro Quadratmeter Wohnflächebetragen.Zu 80 Prozent bebaut die STADT UND LAND das Gebiet selbst. Dierestliche Fläche vergibt die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft ineinem Interessenbekundungsverfahren an weitere Bauherren wieStiftungen, Genossenschaften, Baugruppen-Vereine und Zusammenschlüssevon Selbstnutzern. Ausgewählt werden Drittanbieter, die zum sozialengemeinschaftlichen Leben im Quartier beitragen und sich dauerhaft demGemeinwohl verpflichten. Die Flächen werden von der STADT UND LANDals Erbbaurecht vergeben.Nachhaltig und sozial: Quartier mit Wiedererkennungswert"Fest steht, dass das neue Quartier besonders nachhaltig gestaltetwird. Dazu tragen energieeffiziente Gebäude, ein großerLandschaftspark, wenig Autoverkehr, ein engmaschiges Fuß- undRadwegnetz, Stellplätze für Carsharing, E-Bikes, Fahrräder undLadezonen für Elektroautos bei", sagt Simone Schmiedl, SeniorProjektpartnerin bei Drees & Sommer. Auf den Buckower Felden sollensich unterschiedliche Nutzergruppen ansiedeln, damit sich einlebendiges Quartier mit einer gesunden Mischung und sozialenGemeinschaft entwickeln kann. Neben klassischen Wohnungen entstehenGewerbeflächen, eine Kindertagesstätte, eine Jugendeinrichtung undbetreutes Wohnen. Dieser Gedanke spiegelt sich bereits in derPlanungsphase wider, denn Bürger wirken in einem kooperativenWerkstattverfahren am architektonischen Konzept und Leitfaden mit.Der Bebauungsplan der Buckower Felder beinhaltet drei- bisfünfgeschossige Gebäude und Ein-Zimmer- bis hin zuFünf-Zimmer-Appartements.Termine, Kosten und Qualitäten im BlickDrees & Sommer begleitet das Projekt bereits seit Anfang 2018 alsProjektsteuerer und übernimmt als professionelle "Bauabteilung aufZeit" die delegierbaren Bauherrenaufgaben wie dieProjektorganisation. Das internationale Projektmanagement- undBeratungsunternehmen stimmte den städtebaulichen Rahmenplan und denBebauungsplan aufeinander ab, wirkte aktiv am Abschluss desstädtebaulichen Vertrags und des Erschließungsvertrags mit undstellte das Gesamtbudget des Bauherrn auf. Gemeinsam mit allenProjektbeteiligten erstellten die Experten von Drees & Sommer denRahmenterminplan, entwickelten den Wohnungsmix und legten dieVergabestrategie in Abstimmung mit dem Bauherrn fest.Weitere Informationen für Interessierte gibt es unter folgendemLink: https://www.buckowerfelder.de/konzeptverfahrenPressekontakt:Nadja LemkeLeiterin Presse und Internationale KommunikationTelefon +49 711 1317-177nadja.lemke@dreso.comOriginal-Content von: Drees & Sommer SE, übermittelt durch news aktuell