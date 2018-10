Mehr Wirkung: AS&S Radio-Studie unterstreicht Bedeutung von qualitativer Mediaplanung (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Qualität von Radiokontakten in ihren unterschiedlichen Dimensionenist messbar und quantifizierbar - das zeigt die AS&S Radio in ihrerStudie "Qualitäts-Effekt". Dabei wird deutlich: QualitativeMediaplanung führt tatsächlich zu höherer Werbewirkung.Eine überdurchschnittliche Kaufkraft der Hörer, die hohe Qualitätder Hörfunkprogramme sowie die richtige Dosis beim Werbeaufkommen:All das steigert die Qualität von Werbekontakten - und damit auch denReturn On Investment. In ihrer aktuellen Metastudie"Qualitäts-Effekt" zeigen die AS&S Radio-Forscher, dass Qualität vonRadiokontakten in ihren unterschiedlichen Dimensionen messbar undquantifizierbar gemacht werden kann. Um den Wirkungsfaktor Qualitätzu beschreiben, greifen die AS&S-Radio-Forscher auf eine Reiheeigener Analysen und externer Studien zurück.Den Zusammenhang zwischen Spotgestaltung und Werbewirkunguntersuchten die Werbeforscher, indem sie 80 Testspots analysiertenund 9.000 Radiohörer befragten. Auch über die Auswirkungen derRadiopräsenz auf die beworbene Marke lassen sich Aussagen treffen.Hierzu verfügt die AS&S Radio über Daten einer Meta-Analyse aus 35Trackingstudien mit insgesamt 35.000 Befragten. Die Leistungswerteder Radioumfelder im AS&S Radio-Portfolio lassen sich mit Hilfe derzweimal im Jahr von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma)nachweisen. Die Qualität öffentlich-rechtlicher Hörfunkprogrammebestätigt eine Glaubwürdigkeitsstudie des WDR sowie ein impliziterTest von Programmumfeldern, erstellt durch dasMarktforschungsinstitut Interrogare.Die Kaufkraft der Hörer hat ebenfalls entscheidenden Einfluss aufdie Wirkung von Hörfunk. Demnach erzielen Kampagnen durch gezieltequalitative Mediaplanung nach Kaufkraft ein höheresWirkungspotenzial. Auch hinsichtlich der wohl härtestenMarketingkennziffer, dem Return-on-Investment (ROI), können dieWerbeforscher verlässliche Aussagen treffen und den AS&S Radio-Kundenbelastbare Infos liefern, welchen Mehrumsatz ein erhöhter Anteil anQualitätskontakten erzielt. Dabei greifen die Forscher auf Datenzurück, die sie mittels einer ROI-Meta-Analyse aus 66Handelskampagnen erhoben haben.Werbekunden der AS&S Radio profitieren in all diesenQualitätsdimensionen. So brachte die Meta-Analyse aus 35Trackingstudien zutage, dass die Werbeerinnerung bei Kontakten ausdem AS&S Radio-Portfolio wesentlich höher ausfällt als beiWettbewerbskontakten.Eine ausgewogene Hörfunkkampagne mit einem AS&S Radio-Anteil von50 Prozent erzielt durchschnittlich eine um 26% Prozent höhereWerbeerinnerung gegenüber beispielsweise Kampagnen mit einem AS&SRadio-Anteil von 25 Prozent. "Radio-Kampagnen mit einem Marktanteilvon unter 30 Prozent mögen effizient eingekauft sein, sind abernachweislich meist nicht so effektiv wie in ausgewogenerenPlanungen", sagt AS&S Radio-Geschäftsführer Oliver Adrian.Zudem brachte eine Kaufkraftstudie der AS&S Radio mit GfK-Daten imvergangenen Jahr zutage, dass bei Hörern aus kaufkräftigen Haushaltendie Qualitätssender der AS&S Radio besonders beliebt sind - auch dasbedeutet ein höheres Wirkungspotenzial für Kampagnen. Unter anderemam Beispiel der Ausgaben für Produkte im Bereich FMCG zeigten dieForscher, dass Werbekunden durch die Erhöhung der AS&SRadio-Qualitätskontakte mehr Kaufkraft in diesem Warensegmenterreichen.Fazit der AS&S Radio-Qualitätsstudie 2018: Mit ihrenunterschiedlichen Studienansätzen demonstrieren die AS&SRadio-Forscher, dass ein Plus an Qualität in der Mediaplanungtatsächlich zu höherer Werbewirkung führt - insbesondere, wennKampagnen beispielsweise mit einem AS&S-Radio-Anteil von 25% mitausgewogenen Kampagnen von 50% verglichen werden. "Das aufgeräumteund glaubwürdige Umfeld der A&S Radio-Sender sorgt dafür, dassWerbung besser erinnert wird", resümiert Oliver Adrian. "Da die Hörerzudem über eine höhere Kaufkraft verfügen und eine ausgewogeneMediaplanung die Reichweite der Gesamtkampagne maximiert, fällt dieWerbewirkung - bei gleicher Brutto-Investitionssumme - auf allenIndikatoren deutlich höher aus."Das Vermarktungsportfolio von AS&S Radio mit seinem einzigartigenAngebot aus öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowieinnovativen Online Audio-Angeboten steht für starke Reichweiten,kaufkräftige Zielgruppen und effizienten Mitteleinsatz. AS&S Radioist eine 100-prozentige Tochter der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH(AS&S). Infos zum Unternehmen und seinem Vermarktungsangebot findensich unter www.ass-radio.de.Pressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306norbert.ruedell@ard-werbung.deOriginal-Content von: AS&S Radio GmbH, übermittelt durch news aktuell