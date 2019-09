Mehr Wertschätzung für Organspender / Erste zentrale Veranstaltung in Halle (Saale) im Park des Dankens, des Erinnerns und des Hoffens

Frankfurt am Main (ots) - Eine Organspende ist für viele Menschendas größte Geschenk, das ein Mensch an einen anderen weitergebenkann. Werden mehrere Organe transplantiert, sind es im Durchschnittmehr als 30 Lebensjahre, die ein Organspender den Empfängern seinerOrgane schenkt. In vielen Ländern genießen Organspender und ihreFamilien eine entsprechend hohe gesellschaftliche Wertschätzung. Beiuns in Deutschland findet diese Anerkennung immer noch eher verhaltenund ohne öffentliche Ausrichtung statt. Das soll sich zukünftigändern.Neues Gesetz schafft Grundlage für AngehörigenbetreuungMit dem am 1. April 2019 verabschiedeten Gesetz zur Verbesserungder Zusammenarbeit und der Strukturen bei der Organspende (GZSO)wurde der Angehörigenbetreuung durch die Deutsche StiftungOrgantransplantation (DSO) erstmals ein verbindlicher Rahmen gegeben.Der ergänzende Gemeinschaftliche Initiativplan, der von einem breitenBündnis an Unterstützern getragen wird, sieht eine bundesweiteVeranstaltung zur Würdigung der Organspender vor, die in diesem Jahram 30. September in Halle (Saale) stattfinden wird. In seinemGrußwort erklärt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn: "VieleTransplantierte sind unendlich dankbar, dass ihnen ein anderer Menschdas Weiterleben ermöglicht hat. Einigen ist es ein großes Bedürfnis,dafür den Menschen zu danken, die dem Organspender nahestanden. Ichfreue mich, dass in Halle nun erstmals Organempfängerinnen undOrganempfänger und Angehörige von Organspendern aus ganz Deutschlandzu einem überregionalen Treffen zum gemeinsamen Danken, Erinnern undHoffen zusammenkommen - im respektvollen Gedenken an die verstorbenenOrganspender."Angehörigen eine Stimme gebenGabriele Schweigler vom bundesweiten Netzwerk Spenderfamilienunterstützt ebenfalls die Forderung nach mehr öffentlicherWertschätzung. Sie weiß aus eigener Erfahrung, dass Betroffene inihrem Umfeld immer noch häufig auf Unverständnis statt aufUnterstützung stoßen: "Einige erzählen aus Furcht vor negativenReaktionen erst gar nicht, dass der Verstorbene einenOrganspendeausweis besaß oder sie in seinem Sinne einer Organspendezugestimmt haben." Das Netzwerk Spenderfamilien will den AngehörigenMut machen und ihnen in der Öffentlichkeit eine Stimme geben. Esverbindet Spenderfamilien, Organempfänger und alle, die derOrganspende positiv gegenüberstehen, durch die Möglichkeit desErfahrungsaustausches.Das Wissen um die Bedeutung einer Organspende gibt den Angehörigenoft Kraft und wird von vielen als Bestätigung der Entscheidungangesehen. So berichtet Frauke Malaika, deren kleine Tochterverstarb: "Während der Organentnahme hatte ich den Gedanken, dass vonnun an andere Kinder weiterleben können. Auch wenn Sophie geht,bleibt ein Teil von ihr und der ist heute noch da. Das macht michfroh." Diese Erfahrung teilt auch Annette Saul: "Jakob hat nachseinem Tod vier kranken Menschen das Leben gerettet. Sein Herz bekamein kleines Mädchen, das wegen einer Herzerkrankung lange Zeit ansBett gefesselt war und nun ein normales Leben führen kann. SolcheRückmeldungen tun uns gut. Wenn sein Tod einen Sinn hatte, danndiesen."Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) überbringt aufWunsch solche Lebenszeichen an die Angehörigen von Organspendern. Siekönnen per Brief anonymisiert informiert werden, wie es denEmpfängern der gespendeten Organe geht - allerdings ohne dieIdentität des Spenders oder des Empfängers jemals zu erfahren. HeinerRöschert verlor bei einem tragischen und unverschuldetenVerkehrsunfall seine zwei Kinder, Pia (27 Jahre) und Felix (25Jahre). Die DSO informierte ihn, dass sein Sohn Felix durch dieSpende von fünf Organen vier Menschen eine neue Lebenschanceschenkte: "Bis heute sind das bereits mehr als 30 Lebensjahre", soRöschert. Er hat in Süddeutschland ein Netzwerk für Angehörige vonOrganspendern gegründet und engagiert sich seitdem für mehrAufklärung. Zudem wünscht auch er sich mehr Anerkennung gegenüberOrganspendern: "Jeder von ihnen ist ein Lebensretter."Auch der Transplantationsmediziner, Ethiker, Philosoph und ÖkonomProf. Dr. mult. Eckhard Nagel spricht sich für ein Umdenken innerhalbder Gesellschaft aus: "Die Erfolge der Transplantationsmedizin in denzurückliegenden Jahrzehnten gehören zu den zentralen Fortschritten inder Medizin. Vielen Schwerkranken kann mit einer Organspendenachhaltig geholfen werden. Deshalb gehört es zu den ethischenPflichten eines Jeden sich Gedanken zu machen, ob man nach demeigenen Tod die Möglichkeit nutzen möchte, seine Organe zur Hilfeweiterzugeben." Nagel unterstützt als Festredner in Halle ebenfallseine öffentliche Würdigung der Organspender.Für Dr. med. Axel Rahmel, Medizinischer Vorstand der DSO, legt dieVeranstaltung in Halle den ersten symbolischen Grundstein für einengesellschaftlichen Wandel: "Damit fördern wir gemeinsam eine Kulturder Organspende, die die Spender und ihre Angehörigen stärkerwertschätzt und die unser gesellschaftliches Prinzip der Solidaritätauch in der Organspende widerspiegelt."Erste zentrale Veranstaltung "Dank an die Organspender"Das Treffen von Organempfängern, Angehörigen undPatientenvertretern findet in diesem Jahr erstmals auf bundesweiterEbene am 30. September in Halle (Saale) statt. Ihnen ist der "Parkdes Dankens, des Erinnerns und des Hoffens" gewidmet. Der Park isteine Begegnungsstätte, an der gemeinsam gepflanzte Bäume symbolischan die verstorbenen Organspender erinnern. Wie die Organspende stehtder Baum gleichzeitig für das Leben und den Tod. Im Rahmen einerzentralen Veranstaltung kommen an diesem Tag diejenigen Menschen imPark zusammen, die das Thema Organspende in gewisser Weise verbindet:Transplantierte, die voller Dankbarkeit sind für diesesLebensgeschenk, Angehörige, die sich an geliebte Menschen erinnernund Patienten, die täglich auf ein rettendes Organ hoffen.