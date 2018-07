Mehr Versorgungssicherheit durch Flüssiggas

Deutsche Verbraucher zweifeln offenbar an der Versorgungssicherheit in Bezug auf Energie. Denn in einer forsa-Umfrage landet dieser Punkt nach dem Preis auf dem zweiten Platz der Prioriätenliste. An dritter Stelle steht der Umweltaspekt mit einem möglichst geringen Ausstoß von CO2.

Ein Grund für die Bedenken mag der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sein, der sich langfristig auch auf Gaslieferungen in Richtung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.