Mehr Vernetzung, mehr Innovation, weniger Verkehr / Digitale Vernetzung von Verkehrsträgern bietet Potenzial für Entlastung urbaner Zentren

München (ots) - Der ADAC hat heute in Berlin mit Vertretern derPolitik und der Branche über die Zukunft des öffentlichenPersonenverkehr (ÖPNV) diskutiert. Ausgangspunkt war derEvaluierungsbericht der Bundesregierung nach der Novellierung desPersonenbeförderungsgesetzes (PBefG), der vorgestellt wurde. ImMittelpunkt der Diskussion standen Fragen des Wettbewerbs umÖPNV-Leistungen und die Möglichkeiten für mehr Innovationen fürKunden.Das Potenzial des ÖPNV ist laut ADAC groß: Eine Online-Umfrage inzehn deutschen Großstädten im Februar 2017 ergab, dass sich 1,4Millionen Menschen in Deutschland, die heute keinen ÖPNV nutzenwollen, grundsätzlich einen Umstieg vom Auto auf Angebote des ÖPNVvorstellen können. Als Voraussetzung dafür nannten die Befragtenpreiswertere Tickets, verständliche Tarifsysteme sowie schnellereVerbindungen und mehr Pünktlichkeit. Befragt wurden knapp 3.100Personen.Der ADAC sieht in den gesellschaftlichen Trends derIndividualisierung und Digitalisierung die größten Chancen fürzukunftsfähige Mobilitätsangebote. Das Personenbeförderungsrechtsollte aus Sicht des ADAC deshalb so gestaltet werden, dass es mehrInnovationen, Wettbewerb um die besten Mobilitätsideen und vernetzteAngebote ermöglicht."Der ÖPNV bildet einen unverzichtbaren Baustein für einenumweltschonenden und nutzergerechten Verkehr", so ADAC-Vizepräsidentfür Verkehr Ulrich Klaus Becker. "Um die künftigen Herausforderungenzu meistern, reicht es jedoch nicht aus, einzelne Verkehrsträger fürsich weiterzuentwickeln. Wir brauchen wir einen optimierten Mix undein Zusammenwirken des Pkw-Verkehrs mit dem ÖPNV." Entscheidend werdedabei sein, dass sich die verschiedenen Verkehrsträger zuzukunftsfähigen Mobilitätskonzepten vernetzen lassen. Je innovativerdie Angebote und einfacher ihre Nutzung, desto größer könne auch dieEntlastung der Innenstädte von Lärm und Emissionen gelingen. Deshalbmüsse das Vergaberecht dahingehend reformiert werden, dassVerkehrsräume und nicht Verkehrsmittel im Mittelpunkt stünden. "Allemüssen vom Kunden aus denken und über Mobilität im Ballungsraum undim ländlichen Raum neu nachdenken", so Becker.