Mehr Umsätze für den Onlineshop - so hilft die Lang Consulting GmbH ihren Klienten beim Erreichen individueller Ziele

Freiburg im Breisgau (ots) -Gegenwärtig ist es so einfach wie nie zuvor, sich mit einem eigenen Onlineshop selbstständig zu machen und dabei hohe Einnahmen zu generieren. Viele Händler stoßen früher oder später jedoch auf ein Problem: An einem bestimmten Punkt wächst ihr Shop nicht mehr weiter. Neue Kunden lassen sich kaum gewinnen, die Umsätze stagnieren oder sind sogar rückläufig. Grund genug, eine Beratung der Lang Consulting GmbH zu beanspruchen.Mit der Marketingagentur Lang Consulting GmbH betreut Sven Lang Klienten in mehreren Ländern. Er hilft ihnen dabei, nicht nur individuelle Ziele zu definieren - sondern diese auch zu erreichen. Lang ist sich bewusst, dass das jeweilige Marketing ganz auf die Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst werden muss, um erfolgreich zu sein. Händlern, die diese Herausforderung meistern, gelingen erhebliche Umsatzsteigerungen.Heute ist es ein Leichtes, am Onlinehandel teilzunehmen. Dank des technischen Fortschritts und der enormen Reichweite des Internets gelingt es meist auch Laien, ihre Produkte zu verkaufen. Mitunter lassen sich dabei recht gute Einnahmen verzeichnen - echte Konstanz oder sogar ein dauerhaft erfolgreiches Vorgehen bleibt den meisten Händlern aber verwehrt. Das Team der Lang Consulting GmbH kennt diese Ausgangslage und weiß, wie in solchen Fällen agiert werden muss, um dem Shop auf die nächste Stufe des Wachstums zu verhelfen. Oft genügt es dabei schon, das eigene Mindset einmal grundlegend zu verändern: Warum lediglich ein paar Produkte verkaufen, wenn es mit wenigen Schritten gelingen kann, den Onlineshop zu einer eigenständigen Marke zu entwickeln, die mehr Kunden anlockt, die mehr Umsätze generiert und deren Wert automatisch ansteigt?Die eigene Sichtbarkeit erhöhenAber ehe es so weit ist, dass über die Wertsteigerung nachgedacht werden kann, gilt es erst einmal, die Grundlagen des Onlinehandels umzusetzen. Die meisten Shops scheitern an der Sichtbarkeit für ihre Zielgruppe. Wie möchte ein Händler seine Waren anbieten, wenn er von potenziellen Kunden nicht gefunden wird? Leider scheuen sich gerade Neueinsteiger in dieser Branche, ein wenig Geld, beispielsweise in Werbeanzeigen, zu investieren und damit das eigene Marketing deutlich zu verbessern. Ein Fehler, wie Sven Lang weiß. Immerhin dürfte sich jeder eingesetzte Euro spürbar rentieren und zu mehr Einnahmen führen. Im ersten Schritt ist laut Lang zwingend notwendig, die Sichtbarkeit zu erhöhen und den Internetnutzern damit die Möglichkeit zu geben, den Shop überhaupt zu finden.Die Kunden wollen sich wohlfühlenFür die Lang Consulting GmbH besteht die Herausforderung somit darin, für den Onlineshop ein Marketing aufzubauen, das sich maßgeschneidert an die Zielgruppe richtet - das es den potenziellen Kunden aber auch erlaubt, sich beim Surfen durch das Angebot wohlzufühlen. Dafür müssen die Bedürfnisse der Zielgruppe zunächst einmal verstanden werden. Anschließend ist es wichtig, die Interessenten über die sozialen Medien, Google ebenso wie über das Mail-Marketing gezielt anzusprechen. Händler, die diese Hürde mit der Hilfe der Lang Consulting GmbH erfolgreich überwinden, dürfen künftig mit anwachsenden Kunden- und Umsatzzahlen rechnen. Ganz zu schweigen vom konstant steigenden Wert des Shops, der sich zu einer eigenständigen Marke entwickelt.Der Erfolg gibt ihm rechtMehr als 600 Klienten hat das Team der Lang Consulting GmbH in den letzten Jahren beraten. Sie betreuen Unternehmen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Ihre Expertise richtet sich dabei ausdrücklich nicht nur an jene Onlineshops, die bereits am Markt etabliert sind oder die über eine gewisse Erfahrung verfügen. Vielmehr sprechen sie auch solche Händler an, die gerade den Sprung in die Selbstständigkeit wagen und noch nicht genau wissen, wie der Verkauf von Waren über das Internet eigentlich funktioniert. Es ist somit egal, auf welchem Level der Shopeigentümer aktuell steht - dank der Hilfe der Lang Consulting GmbH muss es kein Problem sein, die Umsätze innerhalb kurzer Zeit deutlich zu steigern.Soziale Medien richtig nutzenSven Lang weiß, dass ein kluges Marketing strategisch aufgebaut werden muss - und dass es dafür sinnvoll ist, alle zur Verfügung stehenden Optionen auszuschöpfen. Heißt, dass der Onlinehandel insbesondere in den sozialen Medien präsent sein sollte. Einerseits mit bezahlter Werbung, die auf sein Angebot hinweist. Andererseits über einen eigenen Account bei Facebook und Instagram, um aktiv auf die Zielgruppe zuzugehen, mit ihr in Kontakt zu kommen und somit die Wünsche und Bedürfnisse der potenziellen Kunden zu erkennen und sie zu erfüllen. Auf diese Weise wird nicht nur der Umsatz schnell gesteigert, vielmehr gelingt es auch, für mehr Besucher im Onlineshop zu sorgen - das ist die Basis, um im Google-Ranking bei Suchanfragen eine bessere Positionierung zu erhalten.