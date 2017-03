Mehr Transparenz, mehr Lohngerechtigkeit? / Der Deutsche LandFrauenverband wertet Gesetz für mehr Entgelttransparenz als Teilerfolg

Berlin (ots) - Der Bundestag hat das Gesetz für mehrLohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern verabschiedet. DerDeutsche LandFrauenverband (dlv) sieht darin einen wichtigen Schrittzu mehr Transparenz in den Entgeltstrukturen."Mit Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen haben wir es geschafft,ein Tabu zu brechen. Hoffen wir, dass wir mit der Verabschiedung desGesetzes dazu beitragen, dass Frauen im Vergleich zu Männern künftigfairer bezahlt werden. Im Kampf für mehr Lohngerechtigkeit ist dasGesetz ein weiterer Baustein, der zusammen mit anderen Bausteinendazu führen kann, dass sich die Lohnlücke endlich verkleinert", sagtdlv-Präsidentin Brigitte Scherb."Dennoch hätte ich mir mehr Mut gewünscht. Wenn wir ehrlich sind,wissen wir, dass das Gesetz an vielen Frauen vorbei geht. GeradeFrauen in den ländlichen Regionen arbeiten überwiegend in kleinerenUnternehmen. Für sie gilt dieses Gesetz nicht. Entgeltdiskriminierungist kein individuelles, sondern ein gesellschaftliches Problem. EinVerbandsklagerecht sieht das Gesetz allerdings nicht vor. Welche Frauzieht alleine gegen ihren Arbeitgeber vor Gericht, um den gerechtenLohn einzuklagen? Das Streiten um den gerechten Lohn überlässt dasGesetz in letzter Konsequenz weiterhin dem Mut jeder und jedesEinzelnen", so Scherb.Aktiv für Frauen und ihre Familien im ländlichen Raum: Über denDeutschen LandFrauenverband e.V. (dlv)Der Deutsche LandFrauenverband e.V. (dlv) ist der bundesweitgrößte Verband für Frauen, die auf dem Lande leben, und derenFamilien. Der dlv vertritt die politischen Interessen aller Frauen inländlichen Regionen und den Berufsstand der Bäuerinnen. 500.000Mitglieder, 12.000 Ortsvereine, 22 Landesverbände bilden zusammen einstarkes Netzwerk. Der Verband nutzt seine gesellschaftliche Kraft, umdie soziale, wirtschaftliche und rechtliche Situation der Frauen zuverbessern. Präsidentin ist Brigitte Scherb.Pressekontakt:Deutscher LandFrauenverband e.V. (dlv)Astrid FalterTel: 030-28 44 929 14presse@landfrauen.infoOriginal-Content von: Deutscher LandFrauenverband e.V., übermittelt durch news aktuell