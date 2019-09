Mehr Transparenz für nachhaltige Verpackungen: Kaufland führt 'Bewusster verpackt'-Logo ein (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Kaufland möchte Plastikmüll deutlich reduzieren. Bis 2025 hat sichdas Handelsunternehmen vorgenommen, den eigenen Kunststoffverbrauchum mindestens 20 Prozent zu verringern. Ab sofort sindEigenmarkenprodukte, deren Verpackungen nachhaltiger gestaltet sind,mit einem neuen 'Bewusster verpackt'-Logo gekennzeichnet. Der Kundeerkennt so auf den ersten Blick, wo Plastik eingespart und dieRecyclingfähigkeit oder der Rezyklatanteil erhöht wurden."Umweltschutz geht uns alle an. Insbesondere die Reduktion vonPlastik müssen wir vorantreiben", betont Lavinia Kochanski, LeiterinNachhaltigkeit bei Kaufland. "Als Einzelhandelsunternehmen tragen wireine hohe Verantwortung und können viel bewirken. Besonders bei denVerpackungen unserer Eigenmarken können wir effektiv und schnellreagieren, da wir eng mit den Produzenten im Austausch sind. Wirschaffen es in diesem Jahr über 2.000 Tonnen Plastik einzusparen. DieEigenmarken machen davon allein 1.700 Tonnen aus."Mehr TransparenzDas 'Bewusster verpackt'-Logo schafft mehr Transparenz für dieKunden und ist ab sofort auf der Vorder- oder Rückseite derVerpackung angebracht. Dafür muss diese mindestens eines derfolgenden Kriterien erfüllen:- Recyclingfähigkeit von mindestens 80 Prozent- Rezyklatanteil von mindestens 30 Prozent- Einsparung von Volumen oder Gewicht des Verpackungsmaterials vonmindestens 10 Prozent.Das Logo ist bereits auf verschiedenen Eigenmarkenproduktensichtbar, beispielsweise dem Sonnenblumenöl von K-Classic sowieZahnbürsten, Kräuterbädern und Fußpflegeartikeln der hauseigenenDrogeriemarke bevola. Bis Ende des Jahres werden etwa 25Eigenmarkenartikel von Kaufland das 'Bewusster verpackt'-Logo tragen.Weitere Einsparungen von PlastikIn diesem Jahr hat Kaufland bereits einige seinerEigenmarkenverpackungen umgestellt: Das Unternehmen hat zum Beispieldie Plastikfolie des K-Classic-Schlemmerfilets gänzlich entfernt, denPlastikschaft bei den bevola-Wattestäbchen durch Papier ersetzt undbei allen Kaffeebechern der Eigenmarke K-to-go die Plastikdeckeldurch eine integrierte Trinköffnung im Aluverschluss ersetzt. Auch imBereich Frische und Non-food arbeitet Kaufland ständig anOptimierungen: Durch weitere Verpackungsumstellungen bei Obst undGemüse, Fleisch in Selbstbedienung sowie bei Textilien kommt dasUnternehmen auf eine Plastikeinsparung von über 2.000 Tonnen im Jahr.Zur Plastikstrategie der Schwarz GruppeDie Schwarz Gruppe, die mit den Handelssparten Lidl und Kauflandzu den international größten Handelsunternehmen gehört, ist sichihrer Verantwortung für die Umwelt bewusst und nimmt diese wahr. MitREset Plastic hat sie eine ganzheitliche, internationale Strategieentwickelt, die sich in fünf Handlungsfelder gliedert: Vermeidung,Design, Recycling, Beseitigung sowie Innovation und Aufklärung. Damitwird die Vision "Weniger Plastik - geschlossene Kreisläufe"Wirklichkeit.Die fünf Leitsätze der Handlungsfelder von REset Plastic- diePlastikstrategie der Schwarz Gruppe:1. REduce - Vermeidung: Wir verzichten wo immer möglich undnachhaltig auf Plastik.2. REdesign - Design: Wir gestalten Produkte so, dass sierecyclingfähig sind, und schließen Kreisläufe.3. REcycle - Recycling: Wir sammeln, sortieren, recyceln undschließen Wertstoffkreisläufe.4. REmove - Beseitigung: Wir unterstützen bei der Beseitigung vonPlastikmüll aus der Umwelt.5. REsearch - Innovation und Aufklärung: Für innovative Lösungeninvestieren wir in Forschung und Entwicklung und klären überRecycling und Ressourcenschonung auf.Über KauflandKaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen und beschäftigtrund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietetdas Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles fürden täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf denFrischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch,Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe,die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm,Baden-Württemberg.Pressemeldungen und Fotos zum Download finden Sie unterwww.kaufland.de/presse.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Ines Rottwilm, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-680419, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell