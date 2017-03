Mehr Tierwohl bei Schweinen: Ferkel behalten Ringelschwanz / REWE Group stellt Mastbetrieben Fördergelder zur Verfügung

Köln (ots) - Die REWE Group setzt in einer engen Kooperation mitden beiden Bauernverbänden NRWs, dem Landwirtschaftsministerium undder Landwirtschaftskammer NRW ein Leuchtturmprojekt um, bei dem rund60 schweinehaltende Betriebe bei Ferkeln auf das routinemäßige Kürzendes Schwanzes verzichten. Den meisten Ferkeln werden in derkonventionellen Tierhaltung innerhalb der ersten vier Lebenstage dieSchwänze gekürzt, um das Auftreten von Schwanzbeißen zu verhindernoder zumindest das Risiko zu minimieren."Der unversehrte Ringelschwanz bei Schweinen ist ein geeigneterIndikator dafür, dass es dem Schwein während seiner Lebensdauer gutergangen ist. Wenn Haltungsbedingungen wie Management und Fütterungentsprechend den Bedürfnissen der Tiere angepasst werden, könnenStress und gegenseitiges Schwanzbeißen reduziert werden", sagt NinaFlechtker, Funktionsbereichsleiterin Nachhaltigkeit Ware bei der REWEGroup.Das Pilotprojekt sieht vor, dass die Tiere intensiver beobachtetund anders gefüttert werden. Dadurch will man Risikofaktorenminimieren, damit die Tiere nicht dazu neigen, sich gegenseitiganzubeißen. Dabei erhalten diese Tiere schon in der AufzuchtWühlerde, Luzerneheu oder Stroh, was die Tiergesundheit unterstütztund zusätzlich als Beschäftigungsmaterial dient. Ferner werden offeneTränke-/Wasserstellen (neben den sonst nur üblichen Nippeltränken)installiert.Das Unternehmen zahlt den beteiligten Landwirten für die Mast vonSchweinen mit ungekürzten Schwänzen eine Aufwandsentschädigung inHöhe von 18 Euro für jedes Tier. Zusätzlich erhält der Mastbetriebeinmalig einen Betrag über 500 Euro. Dieser Betrag ist fürweitergehende Untersuchungen oder Spezialberatungen zu verwenden. DieREWE Group unterstützt und fördert solche Tierwohlentwicklungen mitdem langfristigen Ziel, das Fleisch aus solchen Leuchtturmprojektenin REWE Märkten gesondert zu vermarkten.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristik-konzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2015 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 52,4Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000Beschäftigten und 15.000 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent.In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2015 rund 232.000 Mitarbeiterin rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 38,2 Milliarden Euro. Zu denVertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE,REWE CENTER, REWE CITY und BILLA, der Discounter PENNY sowie dieBaumärkte von toom und B1 Discount Baumarkt. Hinzu kommen dieBio-Supermärkte (TEMMA), innovative Convenience-Märkte (REWE To Go),das Gastrokonzept "Oh Angie!" und E-Commerce-Aktivitäten REWELieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. ZurTouristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group dieVeranstalter ITS, Jahn Reisen und Travelix sowie Dertour, Meier'sWeltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tourssowie die Geschäftsreisesparte FCM Travel Solutions und über 2.400Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART, Kuoni), die Hotelmarken lti,Club Calimera, Cooee und PrimaSol und der Direktveranstalterclevertours.com.Für Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050; Fax: 0221-138898, E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell