Mehr Tierwohl: Lidl bietet ab sofort ausschließlich Eier ohne Kükentöten an / Lidl-Aktionsplan für den Ausstieg aus dem Kükentöten vorzeitig erfolgreich abgeschlossen

Bad Wimpfen (ots) -Im Rahmen des kontinuierlichen Engagements für mehr Tierwohl hat Lidl seinen Aktionsplan für den Ausstieg aus dem Kükentöten anstatt bis Ende 2022 bereits jetzt abgeschlossen: Ab sofort stammt das gesamte Schaleneier-Sortiment in allen über 3.200 Lidl-Filialen aus einer Produktion ohne Kükentöten. Dafür akzeptiert das Unternehmen alle im Sinne des Tierwohls anerkannten Alternativen wie beispielsweise die Hahnaufzucht und setzt sich für Methoden zur frühen Geschlechtsbestimmung von Eiern ein. Bereits im März 2021 hat Lidl als erster Discounter mit den Bio-Eiern im Sechserpack einen kompletten Teil des Eier-Sortiments national auf die Hahn-Aufzucht umgestellt, im Herbst 2021 waren schon 80 Prozent der Freiland- und Bio-Eier ohne Kükentöten. Mit dem Ausstieg aus dem Kükentöten kommt das Unternehmen dem Gesetz zuvor, dass die Einstallung von Legehennen aus einer Produktion mit Kükentöten seit Anfang des Jahres verbietet.Erste verarbeitete Eigenmarkenprodukte mit Eiern ohne KükentötenSeit Jahresbeginn arbeitet Lidl daran, auch bei verarbeiteten Eigenmarkenprodukten sukzessive Eier ohne Kükentöten zu nutzen. Dazu stellt der Lebensmittelhändler im ersten Schritt Spätzle der Eigenmarke "chef select" schrittweise auf eine Rezeptur mit Eiern ohne Kükentöten um. Kunden erkennen künftig diese Artikel sowie die Schaleneier an dem gelben herzförmigen "Ohne Kükentöten"-Logo auf der Verpackung.Weitere Informationen zum Lidl-Engagement für mehr Tierwohl finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/verantwortung/handlungsfeld-sortiment/food-sortiment/tierische-produkte).Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell