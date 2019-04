Mehr Tiefkühlprodukte in Deutschlands Profi-Küchen

BERLIN (dpa-AFX) - Profi-Köche in Deutschland greifen zunehmend zu Tiefkühlprodukten.



1,925 Millionen Tonnen und damit 1,8 Prozent mehr als 2017 kauften laut einer Erhebung des Branchenvereins Deutsches Tiefkühlinstitut Kantinen und Gastronomen im vergangenen Jahr. Der Verein führt den Anstieg auf den Fachkräftemangel zurück. Aufgrund von weniger Köchen, Bäckern und Konditoren müssten Kantinen und Gastronomien mehr auf Tiefkühlprodukte ausweichen, wie er am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Pro Kopf hätten die Verbraucher in Deutschland 2018 mit durchschnittlich 46,3 Kilogramm genau so viel Tiefkühlware gekauft wie im Jahr zuvor. Insgesamt kauften sie laut der Erhebung 1,844 Millionen Tonnen im vergangenen Jahr - 0,2 Prozent mehr als 2017./sb/DP/jha