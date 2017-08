Mehr Streit und Ärger auf Reisen / ADAC Verkehrs-Rechtsschutz: Deutlich erhöhtes Schadenaufkommen / Ohne Versicherung werden Rechtsstreitigkeiten im Ausland teuer

München (ots) - Aufgrund der weltweit angespannten Sicherheitslageverändert sich das Reiseverhalten deutlich - Urlauber bevorzugenwieder eher klassische europäische Urlaubsländer und setzen dabeivermehrt auf das Auto. Das führte 2016 bei der ADAC-RechtsschutzVersicherungs-AG zu rund zehn Prozent mehr Rechtsstreitigkeiten imAusland. Die Gesellschaft betreut jährlich einige tausendAuslandsfälle.Auch bei den zehn ADAC-Auslandsnotrufstationen derADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG haben sich die Verschiebungen imReiseverhalten bemerkbar gemacht: Jährlich gehen dort über 740.000Hilferufe ein. Die Zahl der Kfz-Schadenfälle in Europa stieg 2016 umrund sechs Prozent auf 195.000. Ebenso erhöhte sich die Zahl derUnfälle in Deutschland zugelassener Autos mit ausländischenFahrzeugen im selben Zeitraum um neun Prozent auf 32.384 Fälle, soder Zentralruf der deutschen Autoversicherer (GDV).Ohne Rechtsschutzversicherung kann das für die Betroffenen teuerwerden: Geht es beispielsweise um einen Unfall und eineSchadensersatzforderung im Urlaubsland, muss der Geschädigte nichtnur mit Anwaltskosten, sondern oft auch mit Prozess- undÜbersetzungskosten rechnen. Bei Streitigkeiten vor ausländischenGerichten werden schnell mehrere Tausend Euro fällig, wie der Falleines Versicherungsnehmers der ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AGzeigt: Der Autofahrer hatte eine Panne in Schweden, woraufhin einelokale Werkstatt die Reparatur übernahm. Als die Reparaturschiefging, fanden sich die Parteien vor Gericht wieder. Da inSchweden, wie es oft im Ausland der Fall ist, die Anwaltstätigkeitnach Stunden berechnet wird, sind die Gebühren schwer kalkulierbar.Die Kosten der Streitigkeiten summierten sich am Ende auf 20.000Euro, die der ADAC Verkehrs-Rechtsschutz für den Betroffenenübernahm.Doch auch der Widerspruch gegen fehlerhafte oder offenkundig zuhohe Bußgelder kann Autofahrer viel Geld kosten. In vieleneuropäischen Ländern sind die Geldbußen für zu schnelles Fahren,Telefonieren am Steuer und Fahren unter Alkoholeinfluss deutlichhöher als in Deutschland - daher kann sich ein Widerspruchsverfahrenfinanziell auszahlen. Ein Beispiel: Wer 20 Stundenkilometer schnellerfährt als erlaubt, muss hierzulande 35 Euro Verwarnungsgeld bezahlen.In Schweden werden mindestens 250 Euro fällig, in Norwegen sogarmindestens 420 Euro. Besonders teuer ist das Handy am Steuer in denNiederlanden (230 Euro) und in Spanien (ab 200 Euro).Der ADAC Verkehrs-Rechtsschutz bietet einen Dreifach-Schutz rundum Verkehr, Freizeitsport und Reisen an, bei dem nicht nur dieAnwalts- und Gerichtskosten übernommen werden, sondern auch dieGebühren für notwendige Gutachten und eventuelle Reisekosten zu einemausländischen Gericht. Auch benennt die ADAC-Rechtsschutzversicherungdeutschsprachige Vertrauensanwälte im Ausland, die Betroffenen inihrer Rechtssache Unterstützung bieten.Diese Presseinformation finden Sie mit Bildmaterial und Infografikonline unter www.presse.adac.de.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationJochen OesterleTel.: (089) 7676-3474jochen.oesterle@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell