Mehr Sterbefälle und weniger Geburten im Jahr 2017

Im Jahr 2017 wurden in Deutschland 785 000Kinder lebend geboren. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nachvorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren das 7 000 Neugeboreneoder 0,9 % weniger als im Jahr 2016 (792 000).Im Jahr 2017 starben 933 000 Menschen, gegenüber dem Vorjahr hatsich die Zahl der Sterbefälle um 2,4 % erhöht (2016: 911 000). Seit1972 starben somit in jedem Jahr mehr Menschen, als Kinder geborenwurden. 2017 lag die Differenz bei 147 000, im Jahr 2016 hatte sie119 000 betragen.Den Bund der Ehe haben 407 000 Paare im Jahr 2017 geschlossen. Dassind 3 000 Eheschließungen beziehungsweise 0,7 % weniger als imVorjahr (2016: 410 000).