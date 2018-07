Mehr Sterbefälle und weniger Geburten

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Sterbefälle in Deutschland hat wieder zugenommen, die Zahl der Geburten ist wieder rückläufig. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Im Jahr 2017 wurden in Deutschland 785.000 Kinder lebend geboren, und damit 7.000 oder 0,9 Prozent weniger als im Jahr 2016.

Gleichzeitig starben 933.000 Menschen, gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zahl der Sterbefälle um 2,4 Prozent erhöht. Seit 1972 starben somit in jedem Jahr mehr Menschen, als Kinder geboren wurden. 2017 lag die Differenz bei 147.000, im Jahr 2016 war sie aber mit 119.000 gegen den Trend niedriger gewesen als im vorherigen Jahr, als die Zahl bei 188.000 lag. Den Bund der Ehe haben 407.000 Paare im Jahr 2017 geschlossen. Das sind 3.000 Eheschließungen beziehungsweise 0,7 Prozent weniger als im Vorjahr, teilten die Statistiker weiter mit.

