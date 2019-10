Mehr Spaß an Obst und Gemüse: Lidl führt Kids-Range ein / Fairtrade-Baby-Bananen, Mini-Äpfel und Bio-Dattelcherrytomaten erleichtern Kindern eine bewusste Ernährung (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Sie tragen lustige Namen wie "Bananen-Boote", "Affenstarke Äpfel" oder"Tomaten-Piraten" und stehen für viele Vitamine: Ab Ende Oktober führt Lidl dieKids-Range im Obst- und Gemüsesortiment ein, um die Jüngsten durch kindgerechtesDesign und kleine Produktportionen spielerisch an eine bewusste Ernährungheranzuführen. Ergänzt um saisonale Produkte bietet das Unternehmen bundesweitrund zehn dauerhaft gelistete Artikel an, die im Block durch auffälligehellblaue Kartons und ein Schild mit Zeichentrick-Figuren leicht zu finden sind.Zum Kennenlernen der Obst- und Gemüsesnacks im Mini-Format erhalten Kunden vonMontag, 4. November, bis Mittwoch, 6. November, 25 Prozent auf die Kids-Range."Der Grundstein für eine bewusste Ernährung wird in den ersten zehn Lebensjahrengelegt. Daher unterstützen wir im Rahmen der Lidl-Fruchtschule schon seit 2016den Verein '5 am Tag', der sich für eine ausgewogene Ernährung mit täglichmindestens fünf Portionen Gemüse und Obst einsetzt. Mit der Kids-Range wollenwir Kinder und ihre Eltern auch in der Filiale und Zuhause für frisches Obst undGemüse begeistern und ihnen den Zugang dazu so einfach wie möglich machen",erläutert Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland.Deutschlands Nummer 1 bei Obst- und GemüseInsgesamt bietet Lidl rund 140 Obst- und Gemüseartikel wie beispielsweise Äpfelaus dem alten Land, Fairtrade-Bananen oder Bio-Limetten an, die täglich frischgeliefert werden. Die ausgezeichnete Qualität zu gewohnt günstigen Lidl-Preisenträgt dazu bei, dass Lidl zum dritten Mal den "Fruchthandel Magazin RetailAward" für Obst und Gemüse gewonnen hat. 9.000 Verbraucher haben denLebensmittelhändler in diesem Jahr zum Sieger in der Kategorie "Discounter"gewählt.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mitSitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis undFairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weineund Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot desLidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel.Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis fürseine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment,Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat imGeschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland imInternet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell