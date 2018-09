Mehr Sicherheit und weniger Bürokratie: Apotheker, Ärzte und AOK Baden-Württemberg fordern Abschaffung der Importquote (FOTO)

Berlin/Stuttgart (ots) -Die AOK Baden-Württemberg und der Deutsche Apothekerverband (DAV)sowie die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg wollen dieArzneimittel-Reimportquote kippen. "Die mit der Importquote erzieltenEinsparungen sind im Laufe der letzten zehn Jahre stark rückläufig",sagt Dr. Christopher Hermann, Vorstandsvorsitzender der AOKBaden-Württemberg. Aus einem Instrument zur bescheidenenAusgabensteuerung habe sich längst eine planwirtschaftlicheSubventionsgarantie für eine Handvoll Pharma-Reimporteure entwickelt.Es existierten weitaus wirkungsvollere und intelligentere Instrumentezur Ausgabensteuerung. Hermann: "Das alte Bürokratiemonster mussweg!" Um die Sicherheit der Apothekenkunden sorgt sich Fritz Becker,Vorsitzender des DAV: "Die Importquote verursacht nicht nurBürokratie, sondern gefährdet auch die Arzneimittelsicherheit. JederApotheker braucht ausreichend Spielraum, um sich beiSicherheitsbedenken im Einzelfall gegen ein Importmedikamententscheiden zu können. Die Importquotenpflicht im Sozialgesetzbuchlässt sich kurzfristig mithilfe des Terminservice- undVersorgungsgesetzes (TSVG) streichen."AOK-Chef Hermann sieht in Parallelimporten eines derHaupteinfallstore für gefährliche Pharma-Ware: "Lange, intransparenteund grenzüberschreitende Lieferketten machen Hehlerbanden undArzneimittelfälschern in der EU das Leben relativ einfach. IhrGeschäft ist gerade in Deutschland dank der gesetzlichenQuotenförderung besonders lukrativ. Auch die Taskforce 'Lunapharm'befürwortet deshalb die Streichung der Reimportförderklausel desSozialgesetzbuchs als Konsequenz aus dem jüngsten Skandal inBrandenburg."DAV-Vorsitzender Fritz Becker hält es nicht für sinnvoll, denApotheken ein bürokratisches Prozedere zuzumuten, hinter dem dieKrankenkassen gar nicht stehen: "Derzeit sind alle deutschenApotheken noch immer gezwungen, mindestens fünf Prozent ihresFertigarzneimittelumsatzes mit Importen zu bestreiten, um Kosten fürdie Krankenkassen zu sparen."Die Ineffizienz der Importquote als Kostendämpfungsinstrumentlässt sich in Zahlen belegen: In den Jahren 2016 und 2017 sparte dieAOK Baden-Württemberg über die Importquote jeweils rund siebenMillionen Euro ein. Die durch die Arzneimittelrabattverträgerealisierten Einsparungen bewegen sich in ganz anderen Dimensionen:Eine Ausgabenminderung in Höhe von 227,5 Millionen Euro bedeutetensie für die Versicherten der AOK Baden-Württemberg allein im Jahr2017 (vgl. Grafik). Für das gesamte AOK-System waren es im gleichenJahr 1,66 Milliarden Euro. Nach Berechnungen des DeutschenArzneiprüfungsinstitutes (DAPI) betrugen die Einsparungen für dieGesetzliche Krankenversicherung im Jahr 2017 durch die Importquote120 Millionen Euro, während die Rabattverträge 4 Milliarden Euroeinsparten.Auch die baden-württembergische Ärzteschaft unterstützt dieInitiative gegen die Arzneimittelreimportquote. DerVorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen VereinigungBaden-Württemberg, Dr. Norbert Metke, erklärt dazu: "Arzneimittelspielen bei vielen Therapien eine unverzichtbare Rolle. Umsowichtiger ist die Sicherheit der Medikamente. Deshalb begrüßen wirdie Maßnahme, die darauf hinwirkt, dass Patienten sichereArzneimittel bekommen. Wir sind gerne zu Gesprächen über andereMaßnahmen zur Ausgabensteuerung bereit."Pressekontakt:AOK Baden-Württemberg:Dr. Jörg SchweigardTel. 0711 2596-229presse@bw.aok.deDeutscher Apothekerverband:Dr. Reiner KernTel. 030 4000-4132presse@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell