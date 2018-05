Mehr Sicherheit, mehr Umsatz: Shopper belohnen Investition in Cybersecurity

Berlin (ots) - Fünf Prozent mehr können Händler jährlich einnehmenSicherer als die Konkurenz zu sein zahlt sich für Händler aus,bestätigt die neue Studie von Capgemini. Dafür müssen jedochCybersecurity-Vorgaben und Kundenerwartungen noch besser in Einklanggebracht werden. Die Studie Cybersecurity: The New Source ofCompetitive Advantage for Retailers zeigt, dass Kunden dieDatenskandale im Handel durchaus verfolgen und ihr Geld lieber insicheren Shops ausgeben: Ausgehend von den durchschnittlichenKonsumausgaben bis zu 5,4 Prozent mehr pro Jahr."Kein Händler ist heute sicher, dennoch wird beim Thema Sicherheitimmer noch gespart. Unsere Befragung zu Cybersecurity im Handel zeigtjedoch klar: Kunden kaufen lieber in einem Shop, der ihnen einensicheren Einkauf verspricht. Der Handel kann hier von anderenBranchen noch lernen. Vielleicht sehen wir bald auch im Warenkorbvermehrt den Einsatz einer Zwei-Faktor-Authentifizierung, wie beimOnline-Banking. In jedem Fall erwarten Kunden mehr Transparenz", soDr. Paul Lokuciejewski, Leiter Cybersecurity bei Capgemini Consultingin Deutschland.Die 6.000 weltweit befragten Kunden beurteilen einen Händler nebenProduktverfügbarkeit und Qualität vor allem nach seinenSicherheitsstandards - Cybersecurity steht damit noch vor Preis undMarkenreputation immerhin an dritter Stelle. Eine hohe Sicherheitsteigert die Kundenzufriedenheit um 14 Prozent (im weltweitenDurchschnitt 13 Prozent). Rund ein Drittel der Deutschen (31 Prozent)würde online immerhin 20 Prozent mehr ausgeben, wenn sie dem Händlervertrauen. Für Händler heißt das, sie könnten ihren jährlichen Umsatzum 5,4 Prozent steigern.Die Studie zeigt jedoch auch eine Diskrepanz zwischen dem, was dieKunden möchten und dem, was Händler tun: 70 Prozent der Kundenweltweit wünschen sich eine klare Zusage, dass ihre finanziellen undpersönlichen Daten sicher sind. Bisher informieren jedoch nur 44Prozent der Händler darüber. Auch über Datendiebstahl informieren sienicht angemessen - mehr als 40 Prozent der deutschen Händler waren inden vergangenen drei Jahren (2015, 2016 und 2017) von einemSicherheitsvorfall betroffen. Doch nur 18 Prozent der Kunden inDeutschland (weltweit 21 Prozent) berichten, dass sie in Verbindungmit ihrem Händler davon gehört hätten.Die Studie spricht folgende Empfehlungen an den Handel aus, um dersteigenden Zahl der Cyber-Attacken ebenso zu begegnen, wie demgrößeren Bedarf an Transparenz für die Kunden:1) Die Erwartungen des Kunden besser verstehen und sicherstellen,dass die nötigen Features voll implementiert sindViele Händler haben die für die Kundenzufriedenheit entscheidendenSicherheitsmaßnahmen noch nicht umgesetzt. Dazu gehört dieVerschlüsselung gespeicherter Daten, eine klare und transparenteDatenschutzerklärung, der Einsatz hochentwickelterAnti-Malware-Software, Kontrolle darüber, welche Daten der Händlerspeichern kann und wie lange, sowie die erweiterteDatenverschlüsselung auf Websites und Apps.2) Sicherstellen, dass die Cyber-Abwehr einen Schritt weiter ist,als die AngreiferDie Studie betont, dass Angreifer es in den vergangenen dreiJahren insbesondere auf neue Technologien, eine mangelndeFunktionstrennung und veraltete IT-Architektur abgesehen hatten.Nicht einmal jeder zweite Händler führt bisher täglich oderwöchentlich Sicherheitsaudits durch. Um Hackern voraus zu sein,müssen Händler jedocha) Schwachstellen der Organisation verstehen und absichernb) Die größten Bedrohungen identifizieren und Best Practices dafüretablierenc) Das Top-Management einbeziehen, um die Finanzierung derwichtigsten Sicherheitsinitiativen sicherzustellend) Einen Krisenkommunikationsplan entwickeln, um im Ernstfall dieAbwanderung der Kunden zu verhindern3) Positionierung als neuer Hüter der KundendatenDer Bericht zeigt eine starke Diskrepanz zwischen Verbrauchern undEinzelhändlern, ob eine explizite Erlaubnis zur Speicherung undVerwendung von Daten vorliegt. Fast ein Drittel (29 Prozent) derVerbraucher gibt an, dass ihr Lieblingsshop sie nicht über Änderungendes Datenschutzes informiert. Da die Deadline der EU-DSGVO immernäher rückt, sollten Einzelhändler jedoch unbedingt Strategienentwickeln, um diese Diskrepanz abzufedern und den Verbrauchernversichern, dass ihre Daten bei ihnen gut aufgehoben sind. Derzeithaben nur 40 bis 60 Prozent der Einzelhändler Komponenten derDSGVO-Anforderungen vollständig umgesetzt.Die Studie steht hier zum Download zur Verfügung:http://ots.de/2ff38IPressekontakt:Achim SchreiberTel.: +49 69 9515-1281E-Mail: achim.schreiber@capgemini.comKatharina WilhelmTel.: +49 89 38338-2365E-Mail: katharina.wilhelm@capgemini.comwww.twitter.com/CapgeminiDEOriginal-Content von: Capgemini, übermittelt durch news aktuell