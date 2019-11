Mehr Sicherheit für alte Schätzchen: die Helvetia Oldtimerversicherung (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Klassische Autos und Motorräder erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit.Der einzigartige Charme von Oldtimern macht das Fahren zu einem besonderenVergnügen und sorgt im Straßenverkehr garantiert für Aufmerksamkeit. BeiHelvetia Deutschland können diese alten Schätzchen über die Helvetia ClassicCarOldtimerversicherung perfekt abgesichert werden.Ob Mercedes Pagode oder Porsche Traktor, ob vier Räder oder zwei - wer ersteinmal sein Herz an klassische Fahrzeuge verloren hat, kommt so schnell nichtdavon los. Vor allem Cabrios und Sportwagen sind bei Klassik-Fans sehr beliebtund sorgen, sobald das Wetter es zulässt, für ein abwechslungsreichesStraßenbild.Speziell für Liebhaber dieser meist seltenen und wertvollen Fahrzeuge hatHelvetia Deutschland schon länger ein maßgeschneidertes Produkt im Portfolio,das jetzt noch weiter verbessert wurde. Die Helvetia Oldtimerversicherung bietetmit den drei Tarifen ClassicCar, ClassicBike und ClassicTrac den jeweils perfektpassenden Haftpflicht- und Kasko-Schutz für Autos, Motorräder und Traktoren zuattraktiven Prämien.Die Oldtimer-Haftpflichtversicherung steht mit einer Versicherungssumme vonpauschal 100 Mio. Euro und maximal 15 Mio. Euro pro geschädigter Person denDeckungsleistungen der Helvetia Kfz-Versicherung für moderne Fahrzeuge in nichtsnach. Bei der Kaskoversicherung entspricht die Höchstentschädigungssumme demgeschätzten Wert des Oldtimers. Hier kann der Marktwert oder derWiederbeschaffungswert versichert werden.Die Wertermittlung wurde generell vereinfacht. Bis zu einem Fahrzeugwert von30.000 Euro sind als Nachweis jetzt eine Eigenbewertung sowie detaillierte Fotosausreichend. Bis 80.000 Euro Fahrzeugwert genügt eine Kurzbewertung, zumBeispiel durch ClassicData. Erst ab einem Fahrzeugwert, der über 80.000 Euroliegt, ist ein ausführliches Wertgutachten nötig.Ebenfalls neu und am Markt einzigartig ist der Verzicht auf eine Begrenzung derjährlichen Fahrleistung. Gleichzeitig hat Helvetia Deutschland die in derKaskoversicherung enthaltene Vorsorgeversicherung verbessert. Dieberücksichtigte Wertsteigerung wurde von 10% auf 20% des Marktwerts verdoppelt.Erweiterten Versicherungsschutz bietet die Teilkaskoversicherung beiTransportschäden auf Ladeflächen und Schäden durch Vandalismus.Wer den perfekten Rundum-Schutz wünscht, kann auch bei klassischen Fahrzeugendie All-Risk-Versicherung wählen. Sie deckt nahezu alle denkbarenVersicherungsfälle ab und geht damit weit über die Leistungen einer klassischenKaskoversicherung hinaus. Aber auch der optionale Autoschutzbrief bietet einüberdurchschnittliches Maß an Extra-Sicherheit.Im Gegensatz zur herkömmlichen Pannenhilfe ermöglicht der Autoschutzbrief denRücktransport zur Heimatwerkstatt in einem Spezialtransporter. Dies gilt auch,wenn der Wohnort weniger als 50 km entfernt liegt oder der Versicherungsnehmeran einer Gleichmäßigkeitsrallye teilnimmt. Außerdem garantiert derAutoschutzbrief bei einer Panne im Urlaub oder bei einer Rallye dieBereitstellung eines Mietwagens sowie eine Reisekostenerstattung bei selbstorganisierter Ersatzteilbeschaffung bis 250 Euro.Neben dem umfangreichen Leistungspaket mit Update-Garantie treffen Liebhaberklassischer Fahrzeuge bei Helvetia Deutschland auf ausgewieseneOldtimer-Spezialisten mit langjähriger Erfahrung. Weil man nicht nur dieBedürfnisse seiner Kunden kennt, sondern auch die Leidenschaft für dieseexklusiven Fahrzeuge teilt, bietet Helvetia Versicherungsnehmern als besonderesSahnehäubchen außerdem regelmäßig Zugang zu exklusiven Oldtimer-Veranstaltungen.Pressekontakt:Helvetia VersicherungenKlaus MichlDirektion für DeutschlandAbteilung PresseBerliner Straße 56-5860311 Frankfurt a. M.T +49 (0)69 1332 - 245E-Mail: presse@helvetia.deOriginal-Content von: Helvetia Versicherungen Deutschland, übermittelt durch news aktuell