Mehr Sicherheit für Spätis und Späti-Kunden / Smartfrog stattet Spätis mit Komplettpaket für Überwachung aus

Berlin (ots) - Die sogenannten Spätis gehören in Berlin zurKiezkultur. In den Spätverkaufsstellen kann man auch außerhalb derüblichen Ladenöffnungszeiten Lebensmittel und Dinge des täglichenBedarfs kaufen. Doch Spätis sind auch immer wieder Ziel von Diebenund Einbrechern. "Wir haben jeden Tag mindestens einen Diebstahl",sagt zum Beispiel Mohammed E., der in einem Späti am U-BahnhofKottbusser Tor, hinter der Kasse steht. Um die kultigen Geschäfte einStück sicherer zu machen, hat das Berliner TechnologieunternehmenSmartfrog testweise 10 Berliner Spätis kostenfrei mit einemKomplettpaket für die Überwachung ausgestattet - inklusiveInternetkamera, Cloudspeicher und App. Aufgrund der positivenErfahrungen will Smartfrog nun weitere Spätis ausrüsten.Die Zahl der Überfälle auf die kleinen Geschäfte steigt, mituntermit tödlichen Folgen. Die Täter bedrohen die Ladenbesitzer undfordern für gewöhnlich Geld. Bei Späti-Besitzer Mohammed E. hatten esEinbrecher auf Zigaretten abgesehen. Er hat sein Geschäft in derOranienstraße deshalb mit mehreren fest installiertenÜberwachungskameras ausgestattet. "An der Smartfrog Cam gefällt mir,dass ich sie schnell und flexibel aufstellen oder an der Wandanbringen kann", so der Unternehmer. Mit der Komplettlösung vonSmartfrog können Geschäftsleute über Smartphone, Tablet oder Notebookjederzeit und von überall in die eigenen Geschäftsräume reinsehen,-hören und -sprechen.Die Smartfrog Kamera verfügt über nützliche Funktionen wieBewegungserkennung, Mikrofon, Lautsprecher und Nachtsicht mitInfrarot. Wenn die Kamera zum Beispiel eine Bewegung oder einGeräusch erkennt, erhält der Nutzer eine E-Mail oderPush-Benachrichtigung auf sein Handy. Mit der App können bis zu 10Kameras gleichzeitig verwaltet werden. "Seitdem ich die Kamera inmeinem Späti installiert habe, haben ich und meine Kunden ein vielbesseres Gefühl", so das erste Fazit des Ladenbesitzers.Aufnahmen werden in der Cloud aufbewahrtObwohl es ihn erst seit kurzem gibt, wurde im Späti in derWaldemarstraße in den vergangenen Monaten bereits zweimaleingebrochen. "Die Täter waren vor allem auf der Suche nach Alkoholund Zigaretten", berichtet Mitarbeiter Anh-Vu T. In dem Geschäftwaren zwar vorsorglich drei Überwachungskameras installiert, diehatten die Täter allerdings bei dem Einbruch zerstört. Bei demÜberwachungspaket von Smartfrog wäre dieses Vorgehen sinnlos, denndie Aufnahmen werden via Internet übertagen und in einemHochsicherheitsrechenzentrum aufbewahrt. So sind die Aufzeichnungenmit den mutmaßlichen Tätern auch noch dann abrufbar, wenn die IP-Camzerstört oder mitgenommen wurde.Nicht nur Spätis setzen auf die Smartfrog Cam: Daniel B. arbeitetseit 20 Jahren für ein Geschäft, das sich auf Comics, ausgewählteImportbücher und Designer-Spielsachen spezialisiert hat. Dassorgfältig ausgewählte Sortiment übt offenbar auch auf Langfingereine magische Anziehungskraft aus. "Wir werden oft beklaut, schnellist eine Comic-Figur in der Hostentasche verschwunden", sagt derComicexperte. Er will die Smartfrog Cam vor allem in der Nachteinsetzen. Dank HD-Qualität liefert das Gerät nicht nur tagsübergestochen scharfe Bilder. Mit dem integrierten Nachtmodus kann dieKamera auch in nahezu völliger Dunkelheit hervorragende Aufnahmenmachen.Das Geschäft von Peter A. ist für seine außergewöhnlichenVintage-Möbel bekannt. In dem liebevoll eingerichteten Laden findenKunden seltene Möbel-Klassiker und Einrichtungsgegenstände aus denJahren 1910 bis 1980. Auch A. war bereits Ziel von Einbrechern: "DieTäter hatten es auf die Wechselgeldkasse abgesehen." Den seltenen undmitunter auch hochpreisigen Design-Klassikern schenkten sie dagegenkeine Aufmerksamkeit. "Zum Glück", sagt der Besitzer. Auch er wirdsein Geschäft ab sofort mit einer Smartfrog Cam überwachen."Überwachungskameras steigern das allgemeine Sicherheitsgefühl,sowohl der Besitzer als auch bei den Kunden", sagt ein Sprecher vonSmartfrog. Zudem könnten die Kameras dabei helfen, Täter zuüberführen. Die Polizei hat deshalb ihre Fahndungen mithilfe vonBildern aus Überwachungskameras in den vergangenen Jahren deutlichverstärkt. Auch Dank der Smartfrog Cam konnten bereits mehreremutmaßliche Täter gefasst werden.Besonderen Wert legt Smartfrog auf Datensicherheit. DasUnternehmen verwendet höchste Sicherheitsstandards. Unter anderemwerden die Videodaten ähnlich wie beim Online-Banking sicher perSSL-Verschlüsselung übertragen und in TÜV- und ISO-zertifiziertenHochsicherheitsrechenzentren in Deutschland aufbewahrt.Als Abo-Modell ist die Smartfrog Cam ab 5,95 Euro pro Monaterhältlich - inklusive App, IP-Kamera und Video-Cloudspeicher. Esgibt keine Mindestvertragslaufzeit und die Möglichkeit, monatlich zukündigen. Neben dem Abo-Modell wird das Komplettpaket auch zum Preisvon einmalig 149 Euro angeboten.Weitere Informationenwww.smartfrog.dePressekontakt:Alexander HaukMohrenstr. 34, 10117 BerlinTelefon: +49-30-2201-227-11E-Mail: alexander.hauk@smartfrog.comhttps://www.smartfrog.com/https://www.smartfrog.com/de-de/presse/Original-Content von: Smartfrog, übermittelt durch news aktuell