Mehr Sicherheit für ICE und TGV / Deutsch-französisches Projekt RE(H)STRAIN entwickelt Sicherheitsschleuse

Rheinbach (ots) - Wissenschaftler vom Institut fürSicherheitsforschung (ISF) der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS)haben im Rahmen des deutsch-französischen Projekts RE(H)STRAIN eineLuftschleuse entwickelt, die die berührungslose Detektion vonflüchtigen Substanzen, die von Sprengstoff oder Drogen herrühren, anBahnhöfen oder an Zugtüren ermöglicht.Die Bombenanschläge von Madrid (2004) und London (2005) habengezeigt: Bahnhöfe und Züge in Europa sind potenzielle Ziele fürAngriffe mit Sprengstoffen. "Es ist wichtig, kritischeVerkehrsinfrastrukturen in der EU besser vor möglichenTerroranschlägen zu schützen", so Prof. Dr. Peter Kaul, Direktor desISF. Daher komme der Entwicklung von Sicherheitstechnik für denZugverkehrs zentrale Bedeutung zu. In dem Projekt entwickelte dasTeam um Professor Kaul eine Luftschleuse zum Schutz der deutschen undfranzösischen Hochgeschwindigkeitszüge ICE und TGV vorterroristischen Angriffen. Vorgabe war der Erhalt des öffentlichenNah- und Fernverkehrs als ein für jedermann nutzbares, freizugängliches System ohne zeitraubende Zusatzkontrollen.Die Wissenschaftler der H-BRS erfüllten die Anforderungen durchdie Idee einer kontaktfreien Überprüfung der Reisenden auf ihremReiseweg. Sie entwickelten die genannte Luftschleuse, die einfach undschnell begehbar ist und den Strom der Reisenden an Bahnhöfen nichtaufhält. "Beim Gang durch die Schleuse wird der Reisende einemleichten Luftstrom ausgesetzt", so Projektleiter Stephan Maurer. "DerLuftstrom tritt auf der einen Seite der Schleuse aus und wird auf derandern Seite wieder angesaugt. Anschließend wird er mit verschiedenenSensoren auf Gefahrenstoffe untersucht." Das System biete so eineeffiziente und störungsfreie Passagierkontrolle, da keine Stopps undweitere Überprüfungen notwendig sind. "In Verbindung von mehrerenSystemen beispielsweise am Eingang eines Bahnhofs und an denZugtüren, können Träger von gefährlichen Stoffen zudem entsprechendbeobachtet und gegebenenfalls polizeilich überprüft werden", soMaurer weiter.Das Institut für Sicherheitsforschung (ISF) der Hochschulepräsentierte das Labormuster der Sicherheitsschleuse bereits auf derHannover Messe und bei der Bonner Wissenschaftsnacht. EineWeiterentwicklung des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung(BMBF) und der französischen L'Agence Nationale de la Recherche (ANR)geförderten Projekt ist geplant.Projektseite: www.h-brs.de/rehstrainFotos zum Download stehen hier bereit:https://www.h-brs.de/de/pressemitteilung/sicherheit_ice_tvgPressekontakt:Prof. Dr. Peter KaulInstitut für SicherheitsforschungHochschule Bonn-Rhein-SiegTel. +49 2241 865-515E-Mail: peter.kaul@h-brs.deOriginal-Content von: Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, übermittelt durch news aktuell