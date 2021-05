Mehr Sicherheit für Fluggesellschaften: Riskified und IATA gehen neue, strategische Partnerschaft ein

New York (ots/PRNewswire) - Durch die Integration der Technologie von Riskified in den IATA Financial Gateway können Fluggesellschaften Kosten senken, ihre Einnahmen steigern und Betrugsversuche besser verhindernRiskified, der führende Anbieter von Betrugspräventionslösungen, kooperiert ab sofort mit der International Air Transport Association (IATA). Im Rahmen dieser neuen, strategischen Partnerschaft wird IATA die Chargeback-Garantie von Riskified in sein Financial Gateway (IFG) integrieren und dadurch allen IATA-Mitgliedsfluggesellschaften zugänglich machen. Diese bekommen dadurch die Möglichkeit, die Lösungen von Riskified über alle Vertriebskanäle hinweg schnell und einfach zu aktivieren - und zwar von Umsätzen aus E-Commerce und Agenturen bis hin zum NDC. Dadurch sind die Fluggesellschaften in der Lage, ihre Online-Einnahmen ohne zusätzliche Investitionen zu maximieren, da sich Ticketbestellungen auf diese Weise überprüfen und genehmigen lassen, die im Rahmen der klassischen Betrugsprävention ansonsten abgelehnt werden würden."Das Financial Gateway von IATA bietet Fluggesellschaften und Reiseanbietern eine sichere und kosteneffiziente Lösung, um ihre Verkaufs- und Zahlungsprozesse durch eine einzige globale Verbindung zu optimieren. Wir freuen uns, dass Riskified den IFG-Nutzern einen Mehrwert bietet, indem es hilft, betrügerische Aktivitäten zu identifizieren, zu reduzieren und dadurch auch ihre Einnahmen zu schützen - vor allem in diesen ohnehin schon schwierigen Zeiten", sagt Muhammad Albakri, der als Senior VP, Customer, Financial and Digital Services, bei IATA tätig ist.Online-Betrug bringt Fluggesellschaften um ihre UmsätzeTickets stellen ein teures, digitales Gut dar, was sie für Betrüger äußerst attraktiv macht. Die Entscheidung, ob eine Bestellung genehmigt wird, muss schnell und mit nur wenigen Informationen des Kunden getroffen werden. Das bedeutet, dass Fluggesellschaften große Verluste durch betrügerische Rückbuchungen riskieren, wenn sie an dieser Stelle eine falsche Entscheidung treffen. Umgekehrt kann die Angst vor solchen Betrugsmethoden jedoch dazu führen, dass übermäßig viele herkömmliche Kontrollverfahren angewendet werden. Als Ergebnis daraus werden legitime Reisende abgelehnt, wodurch die Umsätze ebenfalls verloren gehen.Die KI-gesteuerte Plattform von Riskified ermöglicht es Fluggesellschaften, legitime Kunden zu erkennen, zu genehmigen und so den Schaden, der durch Betrugsversuche verursacht wird, zu vermeiden. Basierend auf einer Kombination des Händlernetzwerkes und der Analyse von Milliarden früherer Online-Käufen und Tickettransaktionen ermöglicht die Chargeback-Garantie von Riskified den Fluggesellschaften vollautomatisch skalierbare Entscheidungen darüber, ob eine Bestellung genehmigt oder abgelehnt werden sollte. Für jede Bestellung erhält das Unternehmen dabei von Riskified eine Zahlung - auch dann, wenn sich diese im Nachhinein als Betrug herausstellt. So können Fluggesellschaften die Anzahl der genehmigten Ticketkäufe und damit auch ihre Umsätze drastisch erhöhen."Die Kombination von IATAs Financial Gateway und der E-Commerce Enablement-Plattform von Riskified ist für alle Fluggesellschaften, die versuchen, ihre Umsätze zu steigern und Betrugsfälle zu reduzieren, ein mächtiger Schritt nach vorne. Da durch die Chargeback-Garantie von Riskified weniger Bestellungen aus Angst vor Betrugsversuchen abgelehnt werden müssen, können Fluggesellschaften die Online-Erfahrung ihrer Kunden erheblich verbessern", so Peter Elmgren, Chief Revenue Officer bei Riskified, über die neue, strategische Kooperation.Über RiskifiedRiskified hilft Unternehmen dabei, das volle Potenzial des E-Commerce auszuschöpfen, indem es ihn sicher, einfach zugänglich und reibungslos gestaltet. Riskified hat eine Plattform der nächsten Generation entwickelt, die es Online-Händlern ermöglicht, vertrauensvolle Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen. Durch den Einsatz von maschinellem Lernen, das von einem globalen Händlernetzwerk profitiert, kann die Plattform die Person hinter jeder Online-Interaktion identifizieren und hilft Händlern so dabei, etwaige Risiken für ihr Geschäft zu eliminieren. Riskified steigert für Händler die Umsätze, reduziert Betrug und andere Betriebskosten und sorgt für ein hervorragendes Kundenerlebnis. Weitere Informationen finden Sie unter www.riskified.comÜber IATADie International Air Transport Association (IATA) ist der globale Handelsverband aller Fluggesellschaften und vertritt insgesamt rund 290, was 82 Prozent des gesamten Luftverkehrs ausmacht. Die IATA unterstützt viele Bereiche der Luftfahrt und hilft bei der Formulierung der Industriepolitik zu kritischen Luftfahrtfragen. Erfahren Sie mehr unter www.iata.org