Mehr Sicherheit durch einheitliche Standards bei der Ladungssicherung von Papierrollen

Bonn (ots) - Der Verband Deutscher Papierfabriken (VDP) und derBundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) habendie erstmals im Jahr 2011 erschienene Verbändeempfehlung zurLadungssicherung von Papierrollen aktualisiert.Aufgrund aktueller technischer Entwicklungen war eine Anpassungdes Anforderungsprofils notwendig geworden. Neben Kantenschützern undAntirutschmatten wurden z.B. zusätzlich Mindestanforderungen fürSpanngurte definiert. Die aktuelle VDP/BGL-Verbändeempfehlung kannunter www.vdp-online.de/industrie/positionen.html heruntergeladenwerden. Ziel von VDP und BGL ist die Definition und Einhaltungeinheitlicher Standards beim Einsatz vonLadungssicherungshilfsmitteln.Bei der Verladung von hart gewickelten Papierrollen kommen dieunterschiedlichsten Ladungssicherungshilfsmittel zum Einsatz. DieVielfalt an Materialien mit teilweise differierenden Eigenschaftenund unterschiedlichen Zertifizierungen traf bei den Papierfabrikenauf eine teilweise nur eingeschränkte Akzeptanz. Um den jeweiligenAnforderungen der Papierfabriken gerecht zu werden, musstenTransporteure oftmals eine Vielzahl an Hilfsmittel mitführen. Dieshat zu zusätzlichen Kosten und Verzögerungen bei der Verladunggeführt. Vor diesem Hintergrund setzen sich VDP und BGL für eineeinheitliche Nutzung von Ladungssicherungshilfsmitteln ein. Dabeiorientiert sich das Anforderungsprofil an den einschlägigen Normenund Standards (VDI 2700 Blatt 9, Blatt 14, Blatt 15 und DIN EN12195-2).