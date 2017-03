Dortmund (ots) -Sie scheinen alltäglich und doch hebeln sie kurzzeitig den Alltagaus. Wie gehen Menschen mit Katastrophen und Unglücksfällen um? Dieneue Ausstellung "Alarmstufe Rot" zeigt ab dem 4. März in der DASAArbeitswelt Ausstellung, was passiert, wenn es passiert ist.Naturkatastrophen wie ein Erdbeben oder Vulkanausbrüche brechen"einfach so" über die Bevölkerung herein. Da heißt es, möglichstschnell und effizient zu "re-agieren". Hier helfen ausgeklügelteTechnik, beherztes Zupacken und besonnene Verhaltensregeln, um imFall der Fälle den Schaden gering zu halten. Andere Unglücke könnteman indes im Vorfeld verhindern: Gesetze legen fest, welcheVorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen, zum Beispiel damitIndustrieunfälle gar nicht erst passieren. Doch nicht immer genügennur Vorschriften. Wer gut ausgebildet ist, macht weniger Fehler undkann im Krisenfall vorausschauend handeln. Gezieltes Training ist fürviele Berufe daher unabdingbar.Die Ausstellung "Alarmstufe Rot" zeigt in fünf Stationen und aufrund 800 Quadratmetern Beispiele bekannter Tragödien aus der Natur,dem Verkehr oder der Industrie.Ob Erdbeben-Simulator oder Wetter-Station: Einige interaktiveExponate geben einen lebendigen Einblick ins Auge des Vulkans, aufeine Rettungsinsel oder in die Wirren eines Chemie-Unglücks. Auch derSinn eines Sicherheitsgurts kann am eigenen Leib erfahren werden,wenn sich Mutige in ein sich überschlagenes Auto setzen.Von der zerstörerischen Kraft des Feuers berichtet die Schauebenso wie aus Erdbeben- oder Überschwemmungsgebieten rund um denGlobus. So erwartet die Besucher bereits am Eingang ein Boot zurRettung Schiffbrüchiger. Hurrikan Kathrina, der Weihnachts-Tsunamivon 2004 oder der Raffinerie-Brand von Tailings im Jahr 1969 sind alsverheerende Zerstörer in die Geschichte eingegangen. AudiovisuelleMedien, Modelle oder Dioramen zeigen den DASA-Gästen damiteinhergehende technologische Entwicklungen bei Unfällen undNaturkatastrophen in den letzten 100 Jahren.Original-Objekte wie intelligente Kleidung oder Rettungsroboterführen die gefährlichen Arbeitsbedingungen der Helfer vor Augen undmachen klar, wie komplex Rettungseinsätze von Statten gehen. Einbesonderer Hingucker ist die lebensgroße Kapsel Fenix 2, mit der 33Bergleute gerettet wurden, die 70 Tage lang bis 720 Meter tief durchden Zusammenbruch der San Jose Mine in Chile gefangen waren.Menschen-gemachte Ungemach ist eine Sache für sich. UnsereGesellschaft steckt voller Risiken und Nebenwirkungen und wirversuchen, diesen Eventualitäten durch ausgefeilte Regelwerke zubegegnen. Und doch: Wie leicht passiert ein technischer Fehler oderdas berühmte "menschliche Versagen"? Die Besucher machen eine düstereReise in die Geschichte tragischer Unglücke: vom Super-GAU inTschernobyl über außergewöhnliche Verkehrsunglücke wie der ICE Unfallin Eschede bis zur Ölpest von Deepwater Horizon.Wenn die Alarmglocken schrillen, flackert vielleicht auch dieFaszination von Gefahr auf. Der schmale Grat zwischen Risiko,wagemutigen Rettungsmanövern und dem Grundbedürfnis nach Sicherheitist in der DASA sinnlich erlebbar. "Ziel ist es, ein Bewusstseindafür zu schaffen, dass wir alle in punkto Vorbeugung in der Pflichtsind. Wir werben daher für umsichtiges Verhalten - nicht nur bei derArbeit", so DASA-Leiter Gregor Isenbort über die Motivation, die"Alarmstufe Rot" zu zeigen.Die DASA informiert daher auch darüber, wie und wo kluge KöpfeUnglücke verhindern können. Für Schulklassen ist zum Beispiel einErste-Hilfe-Kurs im Angebot. Kooperationen mit der Polizei, derFeuerwehr oder dem Technischen Hilfswerk Dortmund sorgen dafür, dassDASA-Gäste beim Familientag und in Vorträgen mehr Sicherheit inSachen Sicherheit erlangen. Damit die nächste Katastrophe gar nichterst entsteht."Alarmstufe Rot" ist eine Produktion des Parque de las Ciencias imspanischen Granada, mit dem die DASA eng kooperiert. Dort ist imGegenzug die DASA-Erfolgs-Schau "Die Roboter" zu sehen."Alarmstufe Rot" steht vom 4. März bis zum 24. September in derDASA in Dortmund. Sie ist täglich bis auf Karfreitag geöffnet,während der Woche von 9 bis 17 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18Uhr. Der Standardeintritt beträgt 8 EUR.Mehr unter www.dasa-dortmund.dePressekontakt:Monika RöttgenDASA Arbeitswelt AusstellungFriedrich-Henkel-Weg 1-2544149 DortmundTel.: 0231 9071-2436E-Mail: roettgen.monika@baua.bund.dewww.baua.deOriginal-Content von: Bundesanstalt f?r Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, übermittelt durch news aktuell