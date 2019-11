Mehr Sicherheit im Internet für die ganze Familie (FOTO)

Bonn (ots) - Im Netz zu surfen macht nicht nur Spaß, sondern ist aus unseremAlltag nicht mehr wegzudenken. Schnell eine Überweisung per Online-Bankingerledigen, dann das Geburtstagsgeschenk für den besten Freund im Netz bestellenund schließlich noch die neuesten Folgen der Lieblingsserie streamen. Täglichloggen wir uns über Online-Services ein, die den Alltag erleichtern oderunterhaltsamer machen. Dabei sollten Nutzer immer die Cyber-Sicherheit im Blickbehalten.Heute ist Computer Security DayDas Surf-Vergnügen wird immer von einem gewissen Risiko begleitet. Deshalb wirdbereits seit 1988 jedes Jahr am 30. November rund um den Globus der ComputerSecurity Day begangen. Zweck des Tags der Computersicherheit ist es, auf dasThema aufmerksam zu machen und Menschen über die Risiken aufzuklären.Unbeschwert im Netz surfenManchmal ist es am besten, wenn man professionelle Unterstützung in Anspruchnimmt. Das Digital Schutzpaket der Telekom sorgt für Sicherheit in allenBelangen rund um Smartphone, Laptop und Co. Die Telekom Experten helfen, wenn esdarum geht, das Heimnetzwerk - also WLAN oder Router - vor Angriffen von außenzu schützen, oder bei der Einrichtung einer automatischen, regelmäßigenDatensicherung, beispielsweise in der MagentaCLOUD.Ein Thema, das immer relevanter wird, ist das Cyber-Mobbing. Mit denExpertentipps zur sicheren Nutzung von Internet, Sozialen Netzwerken undPasswörtern sowie zu Lösungen im Bereich Kinder- und Jugendschutz müssen sichEltern keine Sorgen mehr machen, wenn die Heranwachsenden im Netz surfen.Zudem enthält das Digital Schutzpaket mit dem ID-Alarm ein innovatives Werkzeug,um Identitätsdiebstahl im Internet aufzudecken. Wenn gestohlene Log-in-Datengefunden wurden, erhalten Nutzer eine Benachrichtigung. Ein Anruf bei derSonder-Servicenummer 0800 330 1473 genügt und die Telekom Experten kümmern sichdarum.Pressekontakt:Weitere Infos unter www.telekom.de/digital-schutzpaketSonder-Servicenummer 0800 330 1473Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/117406/4454805OTS: Computerhilfe der TelekomOriginal-Content von: Computerhilfe der Telekom, übermittelt durch news aktuell