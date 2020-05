Mehr Schüler und Studierende nutzen digitales Lernmaterial

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil der Schüler und Studierenden ab 16 Jahren, die digitales Lernmaterial nutzen, ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Im 1. Quartal 2019 nutzten mehr als die Hälfte (54 Prozent) digitale Lernmedien, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit. Im Jahr 2015 hatte der Anteil noch bei 41 Prozent gelegen.

Zu digitalen Lernmaterialien zählen zum Beispiel audiovisuelle Medien, Online-Lernsoftware und elektronische Lehrbücher. Ein gutes Drittel (35 Prozent) der Lernenden ab 16 Jahren in Deutschland kommunizierte im 1. Quartal 2019 mit Lehrkräften oder anderen Lernenden über Lernplattformen oder -portale (2015: 27 Prozent). Elf Prozent absolvierten in diesem Zeitraum einen Online-Kurs (2015: sechs Prozent). Von den Schülern im Alter von zehn bis 15 Jahren nutzten 32 Prozent digitales Lernmaterial, so die Statistiker. Acht Prozent tauschten sich mit Lehrkräften oder anderen Lernenden über entsprechende Plattformen oder Portale aus.

