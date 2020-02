Mehr Ruhe: Die geräuschlosen elektrischen Baumaschinen von Volvo CE sind ab sofort für die Online-Vorbestellung verfügbar

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

Göteborg, Schweden (ots/PRNewswire) - Volvo Construction Equipment (Volvo CE)bringt das erste E-Commerce-Tool des Volvo-Konzerns für den Maschinenhandel aufden Markt. Das Online-Portal bietet Kunden erstmalig die Möglichkeit, eine derneuen elektrischen Kompaktmaschinen von Volvo online vorzubestellen.Der neue Kompaktbagger ECR25 Electric und der kompakte Radlader L25 Electricsetzen ein Zeichen für die Zukunft im Baugewerbe. Sie verursachen nullAbgasemissionen und einen niedrigen Lärm- und Vibrationspegel und sind damit dieperfekten Begleiter für innerstädtische Baustellen und sämtlichegeräuschsensiblen Arbeitsumgebungen. Die Kunden profitieren außerdem von einemgeringeren Wartungsaufwand, einem ruhigeren Betrieb und der Möglichkeit, dieverschärften Umweltvorschriften einzuhalten. Zum ersten Mal seit ihrerVorstellung im letzten Jahr können Kunden ihre elektrischen Baumaschinen jetztvorbestellen, indem sie sich beim Online-Portal des Unternehmens registrieren."Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, die Kundenerfahrung zuverbessern, unsere Prozesse zu rationalisieren und neue Technologien zu nutzen.Es gibt daher keinen besseren Zeitpunkt, eine innovative neue Vertriebsplattformanzukündigen, als die Markteinführung unserer elektrischen Baumaschinen. Wirfreuen uns auf das Feedback unserer Kunden", sagt Melker Jernberg, Präsident vonVolvo CE.Erweiterung des KundenstammsMit der Registrierung auf dem Online-Portal, das heute in den SchlüsselmärktenDeutschland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlande und Norwegen eröffnetwird und in naher Zukunft auf weitere Märkte ausgedehnt werden soll, reservierendie Kunden einen Platz auf der Produktionswarteliste für die elektrischenBaumaschinen. Danach werden die Kunden benachrichtigt, ob sie für eineBestellung der Maschinen, die im Sommer auf den Markt kommen sollen, ausgewähltwurden.Das Online-Portal wurde entwickelt, um die Möglichkeiten für Kunden zuerweitern, eine dieser Maschinen zu kaufen, Das Portal wird in Zusammenarbeitmit den lokalen Händlern betrieben. Volvo Financial Services, der globaleFinanzierungsanbieter der Volvo-Gruppe, unterstützt den Verkauf dieserelektrischen Maschinen mit flexiblen Finanzierungslösungen.Sensibilisierungskampagne zur ElektromobilitätVolvo CE unterstreicht sein erstes kommerzielles Elektro-Angebot mit dem Starteiner Sensibilisierungskampagne zur Elektromobilität in dieser Woche, die diezahlreichen gesellschaftlichen Vorteile der Technologie hervorhebt. ImMittelpunkt der Kampagne "Mehr Ruhe" steht einer der wichtigsten - und manchmalübersehenen - Vorteile elektrischer Baumaschinen: die Verringerung dergesundheitsschädlichen Lärmbelastung."Wenn über schädliche Emissionen gesprochen wird, ist in der Regel nur von CO2die Rede. Aber die Forschung zeigt, dass Lärm ebenso wichtig ist. Wir müssenkonzertierte Bemühungen unternehmen, um diese beiden Emissionen zu bekämpfen,wenn wir eine nachhaltigere Zukunft aufbauen wollen", betont Melker Jernberg.