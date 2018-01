Mehr Riester-Zulage vom Staat ab 2018 - und wer wirklich davon profitiert!

München (ots) - Der Gesetzgeber versucht durch neue Regelungen,die Riester-Rente etwas attraktiver zu gestalten. Daher gibt esunter anderem ab dem 1. Januar 2018 für Riester-Verträge eine höhereZulage. Die Grundzulage des Versicherungsnehmers steigt von 154 auf175 Euro pro Jahr, die Zulagen für Kinder bleiben unverändert. Fürjedes Kind, das vor dem 1. Januar 2008 geboren wurde, gibt es 185Euro pro Jahr, für Kinder die danach das Licht der Welt erblickthaben, jeweils 300 Euro, solange sie kindergeldberechtigt sind.Durch die höhere Zulage könnten Sparer den Eigenbetrag zu ihrerAltersvorsorge bei gleichbleibender Rentenhöhe senken. Denn um dievolle Förderung zu erhalten, müssen vier Prozent des Einkommens,maximal jedoch 2.100 Euro pro Jahr, abzüglich aller Zulagen, in denVertrag eingezahlt werden. Alternativ steigt die Rentenhöhe an, wennder Eigenbeitrag auf dem bisherigen Level belassen wird.Steuerliche Auswirkung der ZulagenerhöhungDie Anhebung der Grundzulage klingt auf den ersten Blick gut, wiewirkt sie sich aber für den Arbeitnehmer steuerlich aus? Bei derEinkommensteuer wird nicht, wie oft angenommen, der jährlicheEigenbetrag multipliziert mit dem persönlichen Steuersatzrückerstattet. Die staatlichen Zulagen werden vom berechnetenSteuervorteil noch abgezogen!"Für Riester-Sparer bedeutet das, dass eine großzügigerestaatliche Zulage steuertechnisch oftmals wieder kompensiert wird",erklärt Robert Dottl, Vorstandsvorsitzender der LohnsteuerhilfeBayern e. V. Daher bringt die Erhöhung der Grundzulage nurGeringverdienern und Familien mit mehreren Kindern einen sofortigenNutzen. "Denn nur wenn die Steuerersparnis geringer als die Zulagenausfällt, dann bleibt die Zulagenerhöhung auch wirklich beim Sparerhängen", so der Steuerexperte. Wird ein Riester-Vertrag vorzeitiggekündigt, dann sind alle Zulagen und steuerlichen Vergünstigungenwieder zurückzuzahlen.Künftig Kapitalabfindung statt Rente möglichWeiterhin wurde durch das neue Betriebsrentengesetz die Abfindungbei kleinen Renten neu geregelt. Bekommt ein Riester-Sparervoraussichtlich nur eine kleine monatliche Rente von der gesetzlichenRentenversicherung, hat nun der Anbieter die Möglichkeit, statt einerwinzigen monatlichen Zusatzrente eine Kapitalabfindung zu Beginn derRente vorzunehmen. Diese einmalige Auszahlung wird im Auszahlungsjahrbesteuert, ab 2018 ermäßigt nach der sogenannten Fünftelregelung.Bei Neuabschluss eines Riester-Vertrages hat der Sparer ab 2018ein Wahlrecht, ob er die einmalige Rentenauszahlung im Jahr desRenteneintritts oder zum 1. Januar des Folgejahres bevorzugt. "DerVorteil einer späteren Auszahlung ist, dass der persönlicheSteuersatz in der Rente sinkt und somit die Besteuerung desRiester-Vertrages geringer ausfällt", erläutert Robert Dottl.Positiv: Freibeträge auf RiesterRentnern, die aufgrund einer zu niedrigen gesetzlichen Rente aufdie Grundsicherung angewiesen sind, wird die Riester-Rente nicht mehrwie bisher komplett auf die Sozialleistung angerechnet. Von Armutbedrohten Rentnern wird von der Riester-Rente künftig monatlich einGrundfreibetrag von 100 Euro gewährt.Bei Auszahlungen aus dem Riester-Vertrag, die über diesemFreibetrag liegen, werden des weiteren 30 Prozent des höheren Betragsnicht mit den Sozialleistungen verrechnet. Somit können bis zu 202Euro der Rente anrechnungsfrei bleiben. Diese Neuregelung kommt zumeinen Geringverdienern, zum anderen Frauen, die für dieKindererziehung ihre Berufstätigkeit unterbrochen haben oder inTeilzeit gearbeitet haben, zugute und soll einkommensschwachePersonen zum "riestern" motivieren.http://www.lohi.de/steuertipps.htmlPressekontakt:Kontakt für Rückfragen:Jörg Gabes, PressereferentTel: 09402 503159 / E-Mail: j.gabes@lohi.deWerner-von-Siemens-Str. 5, 93128 Regenstaufwww.lohi.deOriginal-Content von: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., übermittelt durch news aktuell