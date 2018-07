Mehr Reisen auf mehr Seiten: smart & small von Studiosus setzt Erfolgsstory fort

München (ots) - Charmante Unterkünfte, kleine Gruppen und einentspanntes Programm mit erstklassigem Reiseleiter: Studiosus hatsein smart & small-Angebot für 2019 aufgrund starker Nachfrage weiterausgebaut und acht neue Reisen aufgelegt. Sie führen nach Rom,Umbrien - Marken, Korfu, Rumänien, Ecuador - Galápagos, aufÄgäis-Kreuzfahrt sowie durch Frankreich und den Norden Polens. Auf128 Seiten, 16 mehr als im Vorjahr, bündelt der soeben erschieneneKatalog 52 Reisen für all jene, denen reiner Badeurlaub zu langweiligund eine Studienreise zu intensiv ist. Rund zwei Drittel der smart &small-Reisen gehen nach Europa, ein Drittel in die Ferne. Dieerfolgreiche "Auszeit mit Kultur" hat Studiosus im Jahr 2015 mit 18Reisen in den Markt eingeführt, seitdem hat sich das Angebot nahezuverdreifacht.Neu: Korfu - Kraft tanken auf der SmaragdinselIn einer Seifenmanufaktur hinter die Kulissen blicken, auf einerÖkofarm lokale Köstlichkeiten probieren und in der Bergwelt zwischenOlivenbäumen picknicken: Auf der neuen smart & small-Reise "Korfu -Kraft tanken auf der Smaragdinsel" wohnen die Studiosus-Gäste ineinem ehemaligen Herrenhaus mit Dachterrasse am Rande der malerischenAltstadt von Korfu-Stadt. Auch das Schloss Achilleion erkunden sie,in dessen Garten einst Kaiserin Sisi Kraft tankte, ebenso wie dasschönste Kloster der Insel, Theotokos, und die Lagune von Korissia imSüden. Zum Wandern und Baden kennt der Studiosus-Reiseleiter denGeheimtipp der Korfioten: mit einem traditionellen Kaiki-Boot geht esauf die autofreie Insel Vido. Die achttägige Reise ist inklusiveFlug, Ausflügen, sieben Übernachtungen im Vier-Sterne-Hotel Cavalierimit Frühstück und speziell qualifizierter Studiosus-Reiseleitung ab1445 Euro buchbar. Internet: www.studiosus.com/0143Neu: Umbrien - Marken - grüne Hügel, blaue AdriaEin historischer Palazzo im Herzen der Kleinstadt Recanati mitBlick in die Hügel der Marken und ein stilvolles Landgut nahe Perugiazwischen Olivenbäumen, Pinien und Weinreben: In diesen besonderenUnterkünften übernachten die Gäste der neuen neuntägigen smart &small-Reise "Umbrien - Marken - grüne Hügel, blaue Adria". Sie sindin einer Zisterzienserabtei dabei, wenn Mönche Honig schleudern undSchnaps brennen und entdecken mit ihrem Studiosus-Reiseleiter kleineRenaissanceperlen wie Ascoli Piceno und Urbino. Mit einemTrüffelsucher und seinem Hund suchen sie nach den kostbaren Knollenund per Boot gleiten sie über den Trasimenischen See zur IsolaMaggiore, wo sie auf den Spuren Franz von Assisis wandern. Ab 2045Euro inklusive Flug und umfangreichem Leistungspaket. Internet:www.studiosus.com/0459?season=2019Neu: Ecuador - Galápagos - Wunder der SchöpfungKleine Boutique-Hotels mit Charme, Kochkurs in Quito und eineWanderung im Bergnebelwald: Die neue 14-tägige smart & small-Reise"Ecuador - Galápagos - Wunder der Schöpfung" kombiniert die kolonialeHauptstadt Quito mit einer Reise zum Ursprung der Arten. AufGalápagos, der "Arche Noah im Pazifik", entdecken die Studiosus-Gästeper Boot und zu Fuß Meeresleguane, Seelöwen, Blaufußtölpel undFlamingos. Sie wandern zum Krater der Sierra Negra, zweitgrößterFeuerschlund der Erde, und erkunden die Charles-Darwin-Station. Diekleinste Unterkunft der Reise hat lediglich zwölf Zimmer: einefamiliäre Casita direkt am weißen Sandstrand der Insel Isabela aufGalápagos. Und das Hotel in den Anden verfügt über elf hauseigeneOpen-Air-Thermalbecken, die von den mineralhaltigen Adern des VulkansAntisana gespeist werden. Ab 4590 Euro inklusive Flug undumfangreichem Leistungspaket. Internet: www.studiosus.com/7144Pressemappe Studiosus - Fernreisen und smart & small Die komplettePressemappe zu unserer Web-Pressekonferenz finden Sie unterhttps://www.studiosus.com/Presse/Publikationen zum Download.Studiosus smart & small: Auszeit mit KulturDer smart & small-Katalog von Studiosus bündelt insgesamt 52Reisen weltweit. Das Angebot kombiniert erholsamen Urlaub mitEntdeckungen und Begegnungen. Konzipiert wurde es für all jene, denenreiner Badeurlaub zu langweilig und eine Studienreise zu intensivist. Durchgeführt werden die Reisen mit maximal 15 Teilnehmern. Dabeiübernachten die Studiosus-Gäste in kleineren, stimmungsvollen Hotelsund erleben mit ihrem Studiosus-Reiseleiter spannende Ausflüge undBegegnungen, die nur in kleiner Gruppe möglich sind. Für das Plus anEntspannung sorgt bei Studiosus smart & small das im Vergleich zutypischen Studienreisen reduzierte Besichtigungsprogramm. WeitereInformationen im Internet aufhttps://www.studiosus.com/Reiseangebote/smart-and-smallPressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505,E-Mail: frano.ilic@studiosus.comOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuell