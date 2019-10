Mehr Reichweite und Sichtbarkeit für PR-Content: news aktuell (Schweiz) AG erweitert Content-Netzwerk (FOTO)

Zürich (ots) -Ab sofort werden Medienmitteilungen, die Kunden von news aktuellüber das Publishing-Netzwerk ots in der Schweiz verbreiten,zusätzlich auf ausgewählten Online-Plattformen des belmedia Verlagsveröffentlicht. Damit verfolgt news aktuell konsequent seineStrategie, die Reichweite und Sichtbarkeit des Contents für seineKunden zu erhöhen. Die Kooperation mit belmedia umfasst insgesamtsieben themenspezialisierte Schweizer Online-Plattformen wiebusiness24.ch oder events24.ch. ots-Meldungen laufen somit bei diesenContent-Partner-Seiten im Umfeld redaktioneller Nachrichten, was dieWertschätzung der Meldungen bei Google positiv beeinflusst.Zusätzlich zur Veröffentlichung der ots-Meldung auf derentsprechenden thematisch passenden Online-Plattform, erfolgt eineVerlinkung auf der jeweiligen Facebook-Seite des Mediums.Die Reichweitenexpansion ist für alle Kunden von news aktuell, dieden ots-Dienst in der Schweiz in Anspruch nehmen, inklusive."Die Zusammenarbeit mit dem belmedia Verlag ist ein weitererSchritt bei unserer konsequenten Wachstumsstrategie, deren Ziel esist, unser Netzwerk aus Content-Partnern, den Nachrichtentickern dernationalen und internationalen Nachrichtenagenturen und dem newsaktuell eigenen Nachrichtenportal pressportal.ch stetig mitinnovativen Lösungen zu erweitern. Davon profitieren unsere Kundendirekt und ohne Mehrkosten", sagt Eljub Ramic, Geschäftsführer newsaktuell (Schweiz) AG. "Auf dieser neuen Kooperation ruhen wir unsselbstverständlich nicht aus, weitere Partnerschaften sind bereits inkonkreter Planung."Über news aktuell (Schweiz) AGnews aktuell (Schweiz) AG wurde im Jahr 2000 von der nationalenNachrichtenagentur KEYSTONE-SDA als Joint-Venture mit der deutschenPresseagentur dpa gegründet und gehört mittlerweile vollständig zurdpa-Gruppe. news aktuell verschafft Unternehmen und Organisationeneinen effektiven Zugang zu Medien und Öffentlichkeit. Über diesmarten Tools ots und renteria gelangen PR-Inhalte an alleMedienformate wie klassische Printtitel, Online-Portale oder sozialeNetzwerke. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt Reichweite undRelevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die PR-Software renteriabietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache vonJournalisten. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtlichePR-Inhalte seiner Kunden auf der Plattform www.presseportal.ch. Eininternationales Netzwerk für die Veröffentlichung vonUnternehmensnachrichten rundet das Angebot ab. Somit werden weltweitalle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redaktoren, überdigitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern.Pressekontakt:news aktuell (Schweiz) AGJanina von JheringStellvertretende Leiterin KonzernkommunikationTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.dehttps://twitter.com/JvJheringOriginal-Content von: news aktuell (Schweiz) AG, übermittelt durch news aktuell