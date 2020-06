Mehr Reichweite, mehr junge Zuschauer, mehr Frauen: WELT gewinnt in der Corona-Krise ein breiteres Publikum / Monatsmarktanteil steigt im Mai auf 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen

Berlin (ots) - Seit Monaten ist die Corona-Krise das alles bestimmende Thema in Deutschland. Auch im Mai blieb das Informationsbedürfnis der Menschen hoch und bescherte WELT starke Marktanteile und Leistungswerte deutlich über dem Vorjahr. 4,67 Millionen Zuschauer (ab 3 Jahre) schalteten den Nachrichtensender täglich ein, um die umfassende und werktäglich mehr als zwölfstündige LIVE-Strecke zu verfolgen. Die durchschnittliche Sehbeteiligung wuchs bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern im Vergleich zum Vorjahresmonat um 45 Prozent. Besonders auffällig: Um 48 Prozent stieg im Mai die Reichweite bei den 30- bis 49-jährigen Erwachsenen versus Vorjahresmonat, bei den 30- bis 49-jährigen Frauen konnte sie sich sogar mehr als verdoppeln. WELT freut sich über ein breiter aufgestelltes, weiblicheres und insgesamt noch jüngeres Publikum.Das gemeinsam vermarktete Angebot aus WELT Nachrichtensender und seinem Timeshiftsender N24 Doku kam im Mai bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern auf einen Marktanteil von 1,7 Prozent (Mai 2019: 1,3 Prozent). Beim Gesamtpublikum (ab 3 Jahre) waren es 1,3 Prozent (Mai 2019: 1,1 Prozent).Neben den Nachrichten stießen auch andere Programme auf großes Interesse bei den Zuschauern. Am Samstagabend (30.05.) zeigte WELT den erfolgreichen Start der SpaceX-Rakete Falcon 9 zur Raumstation ISS mit den US-Astronauten Robert Behnken und Douglas Hurley. Die LIVE-Übertragung aus Cape Canaveral erzielte einen Marktanteil von 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Direkt im Anschluss punktete die Reportage "Auf Fangfahrt - Der Hochseetrawler" mit 3,1 Prozent Marktanteil. Zu den meistgesehenen Doku-Programmen im Mai zählten die dritte Staffel der Reihe "Traumzüge" und die Tierdoku-Formate "Nachtaktiv - Jäger der Savanne" und "Faszination Hund - Unser Partner mit dem sechsten Sinn".Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV / WeltN24 Marketing & Commercial SalesDefinition Netto-Seher*innen: Verweildauer mindestens 1 Minute konsekutivZeitraum: 01.05.-31.05.2020, Daten z.T. vorläufig gewichtetPressekontakt:Andreas ThiemannKommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4622andreas.thiemann@welt.de http://www.presse.welt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/13399/4610801OTS: WELTOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell