Mehr Raum für mehr Berlin: Messe Berlin eröffnet neue Messe- und Kongresshalle hub27 (FOTO)

Berlin (ots) -- Mehr Platz für Kongresse und Messen in Berlin- Erste Buchungen liegen bereits vorDie Messe Berlin hat heute feierlich ihr 27. Veranstaltungsgebäudeauf dem Messegelände eröffnet - den hub27 Berlin. Eingeladen warenVertreter der Stadt sowie Kunden des Unternehmens, die im Rahmen desEvents die Ausmaße der nahezu 100 mal 100 Meter großen stützenfreienHalle erleben konnten.In seiner Eröffnungsrede lobte der Regierende Bürgermeister vonBerlin, Michael Müller, das Konzept des hub27 als multifunktionaleEventhalle: "Berlin kann weltweit als attraktive Stadt undetablierter Messestandort punkten und tut Einiges dafür, auchzukünftig an der Spitze zu bleiben. Der hub27 steht für das, was wirin Berlin im Masterplan vorhaben: Er schafft mehr Kapazitäten undgleichzeitig maximale Flexibilität für alle denkbaren Veranstaltungen- und ist damit etwas wirklich Besonderes. So gesehen ist der hub27ein Stück mehr Berlin - für uns und für unsere Gäste aus aller Welt."Ramona Pop, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe,betonte: "Berlin ist gut gerüstet für die Anforderungen desinternationalen Wettbewerbs im Messe- und Kongressgeschäft. Der hub27ist ein wichtiger Baustein für wesentliche Investitionen in dieZukunft Berlins. Der hub27 nutzt zudem nicht nur dem weiterenWachstum der Messe Berlin, sondern vor allem auch der BerlinerWirtschaft. Mehr Veranstaltungen bedeuten mehr Kongress- undMessebesucher, die hier essen, einkaufen und übernachten. Das kommtallen zugute."Wolf-Dieter Wolf, Aufsichtsratsvorsitzender der Messe Berlin,sagte anlässlich der Eröffnung: "Als multifunktionales Gebäude fürKongresse und Messen aller Größenordnung entspricht der hub27 denAnforderungen der Zeit. Der Messe Berlin ist es gemeinsam mit derFirma Goldbeck gelungen, den hub27 im Zeit- und Kostenrahmen zu bauen- und das bei laufendem Veranstaltungsbetrieb auf einem nahezuausgebuchten Gelände. Das ist eine Leistung, auf die die Messe Berlinzu Recht stolz sein kann."Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der MesseBerlin erklärte: "Der hub27 ist ein wesentlicher Eckstein für dieZukunft der Messe Berlin. Er schafft die in Berlin dringendbenötigten Kapazitäten für Großkongresse und andere Veranstaltungenmit mehreren tausend Teilnehmern. Gleichzeitig bietet er uns dieAusweichfläche für die anstehende Modernisierung des bestehendenGeländes." Zudem sagte er, dass schon jetzt die ersten Buchungenvorliegen: "Der hub27 wird gut vom Markt angenommen. 2020 sind nurnoch wenige Slots frei."Die Bauarbeiten für den hub27 Berlin begannen im November 2017 unddauerten rund anderthalb Jahre. Die Kosten für den Bau in Höhe von 75Millionen Euro trägt die Messe Berlin zum überwiegenden Teil selbst.Das Land Berlin beteiligt sich mit 7 Millionen Euro. Der hub27 bietetmit 10.000 Quadratmetern die größte Halle des Messegeländes. Sie kanndurch mobile Wände in bis zu 10 Räume verschiedener Größe unterteiltwerden. Hinzu kommen 5.000 Quadratmeter Nutzfläche im 3-stöckigenKopfbau. Dazu gehören ein eigenes Foyer und 20 Konferenzräume.Highlight ist die 200 Quadratmeter große Dachterrasse. Der Neubauliegt im südlichen Teil des Messegeländes an der Jafféstraße nebendem CityCube Berlin. Durch zwei überdachte Übergänge zu den Hallen 1und 25 schließt er den Rundgang über das Gelände. Er ist fußläufigvom S-Bahnhof Messe Süd erreichbar.Weiterführende Informationen und ein Pressekit mit Factsheet,Fotos und Videomaterial finden Sie auf der Website des hub27:www.hub27-berlin.deÜber die Messe BerlinDie Messe Berlin zählt zu den zehn umsatz- und wachstumsstärkstenMessegesellschaften weltweit. Sie konzipiert, vermarktet undveranstaltet jedes Jahr hunderte von Liveevents in Berlin und auf derganzen Welt. Zu ihrem breiten Portfolio gehören die globalen Markenund Leitmessen IFA, InnoTrans, ITB, FRUIT LOGISTICA und dieInternationale Grüne Woche, ebenso, wie Großkonferenzen undherausragende Events, so zum Beispiel die Fanmeile am BrandenburgerTor. Mit rund 90 Auslandsbüros vertreibt die Messe Berlin ihreVeranstaltungen in über 170 Ländern. Allein bei den Veranstaltungenam Stammsitz unter dem Funkturm in Berlin akkreditieren sich jedesJahr rund 30.000 Medienvertreter aus der gesamten Welt. Damit fördertund treibt die Messe Berlin die Entwicklung der Metropole Berlin.Ziel ist, auf allen Veranstaltungen der Messe Berlin den Besuchernein herausragender Gastgeber zu sein, bestmögliche Geschäftsimpulsefür den Einzelnen zu geben und faire Bedingungen für Jeden zugewährleisten. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich imUnternehmensmotto: Messe Berlin - Hosting the World.