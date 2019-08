Mehr Raum für besseren Schlaf: Der IKEA Katalog 2020 stellt die Work-Life-Sleep-Balance in den Mittelpunkt (FOTO)

Hofheim-Wallau (ots) -Schlaf ist enorm wichtig für unsere Gesundheit und unserWohlbefinden. Allerdings widmen wir ihm oft nicht die Aufmerksamkeit,die er verdient hat. Deshalb macht sich IKEA für eine bessere"Work-Life-Sleep-Balance" stark, in der Schlaf als dritte Säule nebendem Berufs- und Privatleben gleichberechtigt verankert ist. Um das zuunterstreichen, steht das Thema Schlaf auch beim IKEA Katalog 2020 imVordergrund."Es inspiriert uns bei IKEA, wie positiv sich guter Schlaf auf dasLeben der Menschen auswirkt. Darauf wollen wir nicht nur aufmerksammachen, sondern sogar eine Bewegung für einen besseren Schlafinitiieren",erklärt Tanja Dolphin, Global Catalogue Manager bei IKEACommunications AB.Der neue IKEA Katalog präsentiert auch diesmal dieProdukthighlights für das kommende Geschäftsjahr und beschäftigt sichdarüber hinaus ganz konkret damit, welchen Einfluss die Gestaltungdes Schlafzimmers auf unsere Nachtruhe hat.Dabei sind insbesondere fünf Faktoren entscheidend: Licht, Lärm,Komfort, Frischluft und Temperatur.Entsprechend liefert der Katalogviele Ideen, wie man mit Gardinen und Rollos, Matratzen, Bettdeckenund Kopfkissen, Teppichen sowie Pflanzen etwas für einen besserenSchlaf tun kann.Lang oder kurz, nackt oder angezogen - deutsche Schlafgewohnheitenim FokusUm Einblicke zu gewinnen, wie die Deutschen schlafen, hat dasMarktforschungsunternehmen YouGov im Auftrag von IKEA im vergangenenJahr rund 5.000 Deutsche befragt. Das Ergebnis: 41 Prozent derDeutschen finden, nackt schläft es sich besser. Außerdem schläft mitrund 60 Prozent die Mehrheit am liebsten auf der Seite sowie mitAbstand zum Partner.Die Ergebnisse der Studie zeigen allerdings auch, dass es inSachen Schlaf in Deutschland tatsächlich Verbesserungspotential gibt.Denn fast die Hälfte hat angegeben, unter der Woche schlecht zuschlafen - und jeder fünfte Deutsche schläft im Schnitt weniger alssechs Stunden pro Nacht. Alle Details zur Umfrage sind auf dem IKEAUnternehmensblog abrufbar."Schlaf gut!" - Neues E-Book mit Tipps und Ideen für eineerholsame NachtruheWie sieht das ideale Schlafzimmer aus? Was ist wirklich dran anden gängigsten Mythen rund um den Schlaf? Und welche positivenAuswirkungen hat guter Schlaf auf unser Leben? Diese und weitereFragen beantwortet das IKEA "Schlaf gut!" E-Book. Es kombiniertaktuelle Forschungsergebnisse, die Expertise des renommiertenbritischen Schlafforschers Dr. Guy Meadows sowie die langjährigeEinrichtungserfahrung von IKEA. Im Vordergrund stehen dabeizahlreiche Praxis-Tipps und Wohnbeispiele für verschiedeneLebenssituationen. Das E-Book steht ab sofort ebenfalls auf dem IKEABlog zum Download bereit.Ein besserer Schlaf für IKEA Mitarbeiter und KundenAuch in den IKEA Einrichtungshäusern spielt das Thema Schlaf einewichtige Rolle. So wurden in den vergangenen Monaten deutschlandweitdie Schlafzimmerabteilungen von über 40 Einrichtungshäusern umgebaut.Sie zeigen nun Lösungen für verschiedenste Schlaftypen - vomFamilienbett, das jede Menge gemeinsamen Platz für Eltern und Kinderbietet, über die perfekte Umgebung für besonders nachtaktive Menschenbis zu einer Lösung für ein Paar, das sich wegen unterschiedlicherSchlaf- und Arbeitszeiten für getrennte Schlafbereiche entschiedenhat.IKEA setzt sich außerdem für einen besseren Schlaf der rund 18.000Mitarbeiter in Deutschland ein - mit zahlreichen Informationen undeigens entwickelten Schulungsmaßnahmen, aber auch mit der Entwicklungeines Konzepts für Schlafkojen, die den Mitarbeitern künftig fürPower Naps zur Verfügung stehen werden. Der erste Standort, der miteiner solchen Schlafkoje ausgestattet wird, ist das nachhaltigstedeutsche IKEA Einrichtungshaus in Kaarst. Weitere Einrichtungshäuserwerden sukzessive folgen.Für noch individuellere BESTÅ Lösungen: IKEA Deutschlandkooperiert mit PrettypegsZum Geschäftsjahresauftakt gibt es bei IKEA zusätzlich zum neuenKatalog weitere Initiativen und Projekte. Eines davon ist dieZusammenarbeit mit dem schwedischen Unternehmen Prettypegs, das seit2012 Accessoires für IKEA Produkte anbietet. Dazu zählen auch Beineund Knöpfe für BESTÅ, eine der beliebtesten IKEAAufbewahrungslösungen.Weltweit exklusiv in Deutschland startet IKEA nun eine einjährigeKooperation mit Prettypegs. Kunden können ihre individuelle BESTÅKombination online bei IKEA bestellen und sich auf Wunsch von dort zueiner Microsite von Prettypegs weiterleiten lassen. Dort ist einegroße Auswahl an Beinen und Knöpfen von Prettypegs für BESTÅverfügbar. Die Prettypegs-Produkte ergänzen damit das regulärerhältliche IKEA Sortiment um über 5.600 neueKombinationsmöglichkeiten, mit denen Kunden ihre BESTÅ Lösung künftignoch individueller gestalten können. 